Antalya'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 24 Ağustos Antalya'da deprem nerede, hangi ilçede oldu? Merkez üssü neresi? Antalya'da yaşayanlar sabah saatlerinde şiddetli sarsıntı ile irkildi. Deprem nedeniyle evlerinden çıkan vatandaşlar depremin merkez üssünün neresi olduğunu ve büyüklüğünü araştırmaya başladı. İşte 24 Ağustos Antalya son dakika depreme dair detaylar...

Antalya'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 24 Ağustos Antalya'da deprem nerede, hangi ilçede oldu? Merkez üssü neresi? Antalya'da yaşayanlar sabah saatlerinde şiddetli sarsıntı ile irkildi. Deprem nedeniyle evlerinden çıkan vatandaşlar depremin merkez üssünün neresi olduğunu ve büyüklüğünü araştırmaya başladı. İşte 24 Ağustos Antalya son dakika depreme dair detaylar...

Ülkemiz bir deprem kuşaında yer alıyor ve sürekli irili ufaklı depremler meydana geliyor. Son olarak Antalya'da 24 Ağustos'ta deprem yaşandı.

Antalya'da deprem mi oldu?

Antalya'da hissedilen bir deprem yaşandı. Antalya'da 24 Ağustos saat 08.30'da meydana gelen deprem pek çok kişiyi tedirgin etti.

Antalya deprem kaç büyüklüğünde?

24 Ağustos'ta Antalya'da meydana gelen depremin şiddetinin 4.4 olduğu açıkklandı. Kandilli ise depremin şiddetini 4.3 olarak duyurdu.

24 Ağustos Antalya'da deprem nerede, hangi ilçede oldu?

AFAD'ın açıklamasına göre, saat 08.30'da Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem oldu.

24 Ağustos son depremler

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.08.24 08:30:19 35.6297 29.8125 9.1 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel

2022.08.24 06:50:51 38.6065 31.1558 29.1 -.- 1.2 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.08.24 06:44:00 35.4020 26.1602 8.3 -.- 3.9 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.24 06:20:07 38.4018 25.6775 3.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.08.24 04:28:37 37.9925 27.1425 7.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.24 04:06:26 37.9762 27.1810 7.6 -.- 3.4 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.24 03:41:51 39.0900 41.2600 6.5 -.- 2.4 -.- YAYLA-VARTO (MUS) İlksel

2022.08.24 00:41:17 37.1123 28.5465 8.6 -.- 1.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.23 23:47:31 37.7400 25.8863 9.6 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel