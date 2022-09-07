Antalya’da Bugün Hava Nasıl? Antalya Bir Haftalık Hava Durumu
Antalya bugün hava nasıl? Antalya 15 günlük hava durumu nedir? Türkiye’nin en çok turist çeken illerinden Antalya ili hakkında hava durumunun ne olduğu araştırılmakta. Antalya ili hava durumu hakkında ayrıntılara yer vereceğiz. İşte ayrıntılar.
2022-09-07 17:57:28
Antalya Hava Durumu 7 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
14 Eyl Çar
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
31°
|
20°
|
15 Eyl Per
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
30°
|
19°
|
16 Eyl Cum
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
30°
|
20°
|
17 Eyl Cmt
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
30°
|
17°
|
18 Eyl Paz
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 2
|
30°
|
17°
|
19 Eyl Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
30°
|
17°
|
20 Eyl Sal
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
30°
|
17°
Antalya Hava Durumu 15 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
7 Eyl Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
35°
|
26°
|
8 Eyl Per
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
35°
|
27°
|
9 Eyl Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
37°
|
28°
|
10 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
37°
|
29°
|
11 Eyl Paz
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
36°
|
29°
|
12 Eyl Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
34°
|
28°
|
13 Eyl Sal
|
Hava oldukça açık
|
Yağış Oranı 1
|
33°
|
25°
|
14 Eyl Çar
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
31°
|
20°
|
15 Eyl Per
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
30°
|
19°
|
16 Eyl Cum
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
30°
|
20°
|
17 Eyl Cmt
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
30°
|
17°
|
18 Eyl Paz
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 1
|
30°
|
17°
|
19 Eyl Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
30°
|
17°
|
20 Eyl Sal
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
30°
|
17°
|
21 Eyl Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 5
|
29°
|
18°
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