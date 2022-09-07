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TIMETURK / GENEL / Antalya’da Bugün Hava Nasıl? Antalya Bir Haftalık Hava Durumu

Antalya’da Bugün Hava Nasıl? Antalya Bir Haftalık Hava Durumu

Antalya bugün hava nasıl? Antalya 15 günlük hava durumu nedir? Türkiye’nin en çok turist çeken illerinden Antalya ili hakkında hava durumunun ne olduğu araştırılmakta. Antalya ili hava durumu hakkında ayrıntılara yer vereceğiz. İşte ayrıntılar.

11 Dakika Önce
2022-09-07 17:57:28
Antalya’da Bugün Hava Nasıl? Antalya Bir Haftalık Hava Durumu

Antalya Hava Durumu 7 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

14 Eyl Çar

Bol Güneşli

Yağış Oranı 0

31°

20°

15 Eyl Per

Bol Güneşli

Yağış Oranı 0

30°

19°

16 Eyl Cum

Bol Güneşli

Yağış Oranı 0

30°

20°

17 Eyl Cmt

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 0

30°

17°

18 Eyl Paz

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 2

30°

17°

19 Eyl Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 0

30°

17°

20 Eyl Sal

Güneşli

Yağış Oranı 0

30°

17°

Antalya Hava Durumu 15 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

7 Eyl Çar

Güneşli

Yağış Oranı 0

35°

26°

8 Eyl Per

Güneşli

Yağış Oranı 0

35°

27°

9 Eyl Cum

Güneşli

Yağış Oranı 0

37°

28°

10 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 0

37°

29°

11 Eyl Paz

Güneşli

Yağış Oranı 0

36°

29°

12 Eyl Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 0

34°

28°

13 Eyl Sal

Hava oldukça açık

Yağış Oranı 1

33°

25°

14 Eyl Çar

Bol Güneşli

Yağış Oranı 0

31°

20°

15 Eyl Per

Bol Güneşli

Yağış Oranı 0

30°

19°

16 Eyl Cum

Bol Güneşli

Yağış Oranı 0

30°

20°

17 Eyl Cmt

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 0

30°

17°

18 Eyl Paz

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 1

30°

17°

19 Eyl Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 0

30°

17°

20 Eyl Sal

Güneşli

Yağış Oranı 0

30°

17°

21 Eyl Çar

Güneşli

Yağış Oranı 5

29°

18°

.

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