Annie Ernaux kimdir? Annie Ernaux hangi kitapların yazarı? İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Nobel Edebiyat ödülü 2022 yılı sahibi belli oldu. Fransız yazar Annie Ernaux bu ödüle layık görüldü. Annie Ernaux'un kim olduğu ve hangi kitapları yazdığı merak edilmeye başlandı. İşte Fransız yazar Annie Ernaux'un hayatı.

Annie Ernaux kimdir? Annie Ernaux hangi kitapların yazarı? İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Nobel Edebiyat ödülü 2022 yılı sahibi belli oldu. Fransız yazar Annie Ernaux bu ödüle layık görüldü. Annie Ernaux'un kim olduğu ve hangi kitapları yazdığı merak edilmeye başlandı. İşte Fransız yazar Annie Ernaux'un hayatı.

Fransa'nın ünlü yazalarından Annie Ernaux 2022 Nobel Edebiyat ödülünü kazandı. Gerçek adı Annie Duchesne olan Annie Ernaux'un hayatı ve kim olduğu bu ödülden sonra merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Annie Ernaux kimdir? sorusunun yanıtı..

Annie Ernaux kimdir?

Annie Ernaux'un doğum adı Annie Duchesne'dir.

Annie Ernaux 1 Eylül 1940 tarhinde dünyaya gelmiştir. 82 yaşında olan ünlü yazar Nobel Edebiyat ödülünü kazanmıştır.

Fransız yazar ve edebiyat profesörü olan Annie Ernaux'un pek çok ünlü eseri bulunmaktadır.

Ernaux, "kişisel hafızanın köklerini, yabancılaşmalarını ve kolektif kısıtlamalarını ortaya çıkarmadaki cesareti ve klinik keskinliği nedeniyle" . 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

Çoğunlukla otobiyografik olan edebi eseri, sosyoloji ile yakın ilişkiler içindedir.

Annie Ernaux edebi kariyerine 1974 yılında otobiyografik bir roman olan Les Armoires vides (Cleaned Out) ile başladı. 1984'te, babasıyla ilişkisine ve Fransa'da küçük bir kasabada büyüyen deneyimlerine ve sonraki taşınma sürecine odaklanan otobiyografik bir anlatı olan La Place (Bir Adamın Yeri) adlı otobiyografik çalışmalarından bir diğeri için Renaudot Ödülü'nü kazandı.

Kariyerinin çok başlarında, otobiyografiye odaklanmak için kurgudan uzaklaştı. Çalışmaları, tarihi ve bireysel deneyimleri birleştirir. Ailesinin sosyal gelişimini (La place, La honte), gençlik yıllarını (Ce qu'ils disent ou rien), evliliğini (La femme gelée), Doğu Avrupalı ​​bir adamla olan tutkulu ilişkisini (Passion simple), onun kürtaj (L'événement), Alzheimer hastalığı (Je ne suis pas sortie de ma nuit), annesinin ölümü (Une femme) ve meme kanseri (L'usage de la photo).Ernaux ayrıca Frédéric-Yves Jeannet ile birlikte L'écriture comme un couteau (Bıçak kadar Keskin Yazmak) yazdı.

2019 yılında The Years adlı kitabıyla Uluslararası Booker Ödülü'ne aday gösterildi.

Eserlerinin çoğu İngilizce'ye çevrildi ve Seven Stories Press tarafından yayınlandı.

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