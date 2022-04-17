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Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi neden erken final yaptı?

TV ekranlarında 6 Nisan tarihinde yayınlanmaya başlayan 'Annenin Sırrıdır Çocuk' yayınlanan ilk bölümün ardında erken final yapma kararı aldı. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi neden bitti?

34 Dakika Önce
2022-04-17 16:50:49
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi neden erken final yaptı?

Başrolelrinde Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin rol aldığı yönetmenliğini ise Müge Uğurlar'ın yaptığı 'Annenin Sırrıdır Çocuk' isimli dizi 6 Nisan tarihinde ilk bölümüyle seyircilerle buluşturuldu. NTC Yapım imzasıyla her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, yayın hayatını erken bitirme kararı aldı.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk bölümü yayınlanır yayınlanmaz güzel bir başlangıç yapamadığı ve beklenilen reytingleri alamadığı öğrenildi. Sıralamalarda aldığı 2.14 oranında ki reyting ile reyting listesinin 18. sırsında olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin izlenme oranının düşük olmasından dolayı önümüzdeki günlerde biteceği belirtildi.

TV 8 ekranlarında izleyiciler ile buluşturulan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin erken final alma kararındaki tek neden düşük reyting alması olarak açıklandı. Buna neden olarak ise aynı gün diğer kanallarda yayınlanan Kuruluş Osman, Sadakatsiz gibi dizilerin izlenme oranlarının yüksek olması gösterildi.

Annenin Sırrıdır Çocuk isimli dizinin henüz final tarihi ile ilgili net bir bilgiye ulaşılamadı. Dizinin final tarihini duyuracağı gün merakla beklenirken edinilen bilgilere göre dizinin Mayıs ayı içinde ekranlara veda edeceği öğrenildi.

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