Annenin Sırrıdır Çocuk bitti mi? Annenin Sırrıdır Çocuk final mi yapacak? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi son (final) bölümü ne zaman? TV8'in büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin final yapacağı iddia edildi. Dizinin reytinglerde beklenen başarıyı bir türlü yakalayamamasından sonra final kararı alındığı belirtiliyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk bitti mi? Annenin Sırrıdır Çocuk final mi yapacak? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi son (final) bölümü ne zaman? TV8'in büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin final yapacağı iddia edildi. Dizinin reytinglerde beklenen başarıyı bir türlü yakalayamamasından sonra final kararı alındığı belirtiliyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryoları Makbule Kosif, Gülsev Karagöz ve Okan Başar Bahar'ın kaleme aldığı, başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi.

Annenin Sırrıdır Çocuk final mi yapacak?

İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in başrollerinde buluştuğu Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin final yapacağı iddia edildi.

Annenin Sırrıdır Çocuk bitti mi?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalla 13 bölümlük anlaşması olan dizinin reytinglerde iyice düşünce 11. bölümde final yapma kararı alındı. 9. bölümü yayınlanan dizinin ilk bölümü 6 Nisan'da izleyiciyle buluşmuştu.

Annenin Sırrıdır Çocuk reyting sonuçları

Dizi her çarşamba akşamları TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin yayınlandığı son gün olan 1 Haziran'ın reyting sonuçlarına bakıldığında Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi Total'de 8. sırada yer aldı. AB'de ise Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 9. sırada yer aldı.

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