Annenin Sırrı Çocuk yeni sezonda devam edecek mi? Annenin Sırrıdır Çocuk neden final yapıyor?

Televizyonlarda sürekli olarak yeni diziler karşımıza çıksa da çok fazla dizi olduğu için rekabet de fazla oluyor, bu sebepten ötürü çoğu dizi reytinglerde geride kaldığı için final yapıyor. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi de bu diziler arasına adını yazdırdı, 11. bölümle birlikte ekranlara veda kararı alındı...