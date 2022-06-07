Annenin Sırrı Çocuk yeni sezonda devam edecek mi? Annenin Sırrıdır Çocuk neden final yapıyor?
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi dizisi aldığı düşük reytingler nedeniyle flaş bir final kararı aldı. Detaylar burada...
2022-06-07 21:56:24
TV 8'de izleyiciyle buluşan Annenin Sırrıdır Çocuk adlı diziden kesin karar haberi geldi. Dizinin final yapacağı açıklandı. Detaylar burada...
Yapımcılığını TV 8'in ve Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp'in yaptığı Annenin Sırrıdır Çocuk adlı diziden final kararı geldi. TV 8 ile toplamda 13 bölümlük anlaşma yapan dizi, reytinglerde dibi gördü ve 11. bölümüyle son kararı aldı.
Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in paylaştığı dizide, geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalan iki annenin hayatları konuşuldu. Dizi 6 Nisan 2022'de yayın hayatına başladı. Reytinglere yenik düşen dizilerin kervanına katılan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ne ilk ne de son gibi görünüyor.
Televizyonlarda sürekli olarak yeni diziler karşımıza çıksa da çok fazla dizi olduğu için rekabet de fazla oluyor, bu sebepten ötürü çoğu dizi reytinglerde geride kaldığı için final yapıyor. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi de bu diziler arasına adını yazdırdı, 11. bölümle birlikte ekranlara veda kararı alındı...
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