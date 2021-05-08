9 mayıs anneler gününde anneleri sevindirmek isteyen binlerce kişi onlara en güzel çiçeği almak için kolları sıvadı. Tam kapanmaya denk gelen anneler gününde vatandaşlar evden çıkmamak için internetten çiçek siparişine ağırlık verdi. Vatandaşlar anneler gününde online çiçekçiler kaça kadar çalışıyor? 9 Mayıs anneler gününde Çiçek Sepeti kaça kadar çalışıyor? Çiçek sepeti kaça kadar sipariş getiriyor? gibi soruları sormaya başladı. İşte anneler gününde online çiçekçiler kaça kadar açık sorusunun yanıtı...

9 mayıs anneler gününde anneleri sevindirmek isteyen binlerce kişi onlara en güzel çiçeği almak için kolları sıvadı. Tam kapanmaya denk gelen anneler gününde vatandaşlar evden çıkmamak için internetten çiçek siparişine ağırlık verdi. Vatandaşlar anneler gününde online çiçekçiler kaça kadar çalışıyor? 9 Mayıs anneler gününde Çiçek Sepeti kaça kadar çalışıyor? Çiçek sepeti kaça kadar sipariş getiriyor? gibi soruları sormaya başladı. İşte anneler gününde online çiçekçiler kaça kadar açık sorusunun yanıtı..

9 Mayıs anneler günü 2021 yılında ne yazık ki tam kapanma dönemine içinde kutlanacak. Kapanma döneminde özellikle pazar günleri marketler bile açık değilken vatandaşlar çiçekçilerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı 9 Mayıs Anneler Günü nedeniyle açıklama yaptı. Anneler gününde online çiçekçiler (çiçek sepeti) kaça kadar çalışıyor?

Anneler gününde online çiçekçiler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı'ndan "Anneler gününde online çiçekçiler kaça kadar açık?" sorusuna yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir" denildi. Öte yandan aynı gün 10.00-23.59 saatleri arasında internet üzerinden alınan online siparişleri evlere servis edebilecek.

Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı?

İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesindeki duyurusunda, "Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir." denildi.

9 mayıs çiçekçiler kaça kadar açık?

Anneler gününde çiçekçilerin açık olduğunu öğrenip rahatlayan vatandaşlar şimdi de 9 mayıs anneler gününde çiçekçiler kaça kadar açık sorusuna yanıt aramaya başladı. 8 Mayıs anneler gününde çiçekçiler tüm gün açık olmayacak. Çiçekçiler için belli bir çalışma zaman dilimi belirlendi. Çiçekçiler Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.

Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü 2021 yılında (tam kapanma döneminde) 9 Mayıs günü kutlanacak. Anneler Günü bu yıl korona virüs tedbirleri nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs arasını kapsayan tam kapanma tedbirlerine denk geldi.

Anneler Günü nedir?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Anneler Günü bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanan özel gün.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.