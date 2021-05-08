Anneler gününde kuryeler çalışıyor mu? 9 Mayıs anneler gününde kargo gelir mi?

9 Mayıs anneler gününde kargo gelir mi? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası vakaları düşürmek için 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında uygulanan tam kapanma tedbirlerine devam ediliyor. 9 Mayısta kutlanacak olan Anneler Günü de tam kapanma aralığına denk geldi. Anneler Günü'nde annesine internetten hediye alan vatandaşlar da anneler gününde kuryeler çalışıyor mu sorusunu sormaya başladı. Peki anneler gününde kargolar açık mı? Anneler gününde kargolar çalışıyor mu? Tam kapanmada 9 Mayıs'ta kargo kuryeleri çalışıyor mu?

9 Mayıs anneler gününde kargo gelir mi? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası vakaları düşürmek için 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında uygulanan tam kapanma tedbirlerine devam ediliyor. 9 Mayısta kutlanacak olan Anneler Günü de tam kapanma aralığına denk geldi. Anneler Günü'nde annesine internetten hediye alan vatandaşlar da anneler gününde kuryeler çalışıyor mu sorusunu sormaya başladı. Peki anneler gününde kargolar açık mı? Anneler gününde kargolar çalışıyor mu? Tam kapanmada 9 Mayıs'ta kargo kuryeleri çalışıyor mu?

Mart ayında başlayan normalleşme takvimi sonrası ülke genelinde vaka sayılarında hızlı bir yükselme yaşanmıştı. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrası Ramazan ayında önce kısmi kapanmaya ardından da tam kapanmaya gidildi. 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma tedbirleri kapsamında birçok işyeri ve işletme kapandı. 9 Mayıs'ta kutlanan Anneler Günü de tam kapanma kısıtlamalarına denk geldi. Annelerine hediye alan ve kargo bekleyen vatandaşlar da tam kapanmada kargoların açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki tam kapanmaya denk gelen 9 Mayıs anneler gününde kargo gelir mi? 9 Mayıs Pazar Anneler Günü'nde kuryeler çalışıyor mu? Kargolar anneler gününde açık mı?

9 Mayıs anneler gününde kargo gelir mi?

Kargo şirketleri normal şartlar altında pazar günleri çalışmıyor. Ancak özel bir gün olan anneler günü için pazar günleri mesai yapabilirler. Kargolar cumartesi günleri 08.30-14.00 arası çalışırken pazar günleri kapalı olur. Ancak kargo kuryeleri dağıtımlarına pazar günleri de devam eder.

Anneler gününde kuryeler çalışıyor mu?

Anneler Günü'nde annesine internetten hediye alan ve kargonun gelmesini dört gözle bekleyen binlerce kişi Anneler gününde kuryeler çalışıyor mu? sorusunu soruyor. Anneler Günü özel bir gün. Kargolar kapalı olmasına rağmen pazar günleri kuryeler vatandaşa hizmet vermek için çalışabilir. Ancak tam kapanma kısıtlamalarına denk gelen anneler gününde pazar günü nasıl bir uygulama olur onu tam olarak kestirmek güç. Ancak şunu tekrar belirtmekte fayda var. Kargo firmaları hafta sonu çalışmasında insiyatif alarak pazar günü dağıtım yapabilirler.

Kargolar tam kapanmadan muaf tutuldu

19 günlük tam kapanma kapsamında birçok iş yeri kapatılırken bazı iş yerleri bu kısıtlamalardan muaf tutuldu. Kargo şirketleri de buna dahil. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesinde yer alan ifadeye göre Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil),yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, 17 günlük sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Yani kargo şirketleri tam kapanma sürecinde çalışmaya devam edecek.

Kargolar pazar günü açık mı?

Anneler gününün pazar günü olması nedeniyle pazar günü kargoların açık olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Kargoların hafta sonu mesai sistemi kargo şirketlerinin inisiyatifinde. Her kargo şirketinin çalışma saatleri şirketin kendi politikasına göre belirleniyor. Türkiye'de kargo şirketleri genelde Cumartesi günleri 08.30-14.00 arası çalışırken Pazar günleri kapalı oluyor.

Türkiye geneline hizmet veren kargo firmaları

Türkiye geneline hizmet veren belli başlı kargo firmaları hangileri; Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.