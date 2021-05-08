Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı? 9 mayıs çiçekçiler kaça kadar açık?

9 mayıs çiçekçiler kaça kadar açık? Anneler günü 2021 yılında 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında uygulanan tam kapanma dönemi içine denk geldi. Anneler gününde çiçekçilerin açık olup olmayacağı da insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Annesini mutlu etmek için tam kapanmada çiçekçilere gitmek isteyenler Anneler gününde çiçekçiler açık mı sorusunu yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı Anneler gününde çiçekçilerin açık olup olmayacağına dair bir duyuruda bulundu. Peki anneler gününde internetten çiçek siparişi gelir mi? 9 Mayıs Anneler günü online çiçekçiler çalışıyor mu?

8 mayıs çiçekçiler kaça kadar açık? Anneler günü 2021 yılında 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında uygulanan tam kapanma dönemi içine denk geldi. Anneler gününde çiçekçilerin açık olup olmayacağı da insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Annesini mutlu etmek için tam kapanmada çiçekçilere gitmek isteyenler Anneler gününde çiçekçiler açık mı sorusunu yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı Anneler gününde çiçekçilerin açık olup olmayacağına dair bir duyuruda bulundu. Peki anneler gününde internetten çiçek siparişi gelir mi? 9 Mayıs Anneler gününde online çiçekçiler çalışıyor mu?

Tam kapanma nedeniyle bu yıl anneler günü kapanma dönemine denk geldi. Kapanma döneminde özellikle pazar günleri marketler bile açık değilken vatandaşlar çiçekçilerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Bakanlık Anneler Günü nedeniyle vatandaşların ve annelerimizi sevindirmek için bir karar aldı. Peki 9 Mayıs Anneler gününde çiçekçiler açık mı? 9 mayıs çiçekçiler kaça kadar açık?

Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı?

İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesindeki duyuruda, "Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir.

9 mayıs çiçekçiler kaça kadar açık?

Anneler gününde çiçekçilerin açık olduğunu öğrenip rahatlayan vatandaşlar şimdi de 9 mayıs anneler gününde çiçekçiler kaça kadar açık sorusuna yanut aramaya başladı. 8 Mayıs anneler gününde çiçekçiler tüm gün açık olmaycak. Çiçekçiler için belli bir çalışma zaman dilimi belirlendi. Çiçekçiler Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.

Online çiçekçiler saat kaça kadar çalışıyor?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir" denildi.

Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü 2021 yılınad (tam kapanma döneminde) 9 Mayıs günü kutlanacak. Anneler Günü bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs arasını kapsayan tam kapanma tedbirlerine denk geldi.

Anneler Günü nedir?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Anneler Günü bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanan özel gün.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.