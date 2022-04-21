Anneler Günü kutlamak günah mı? Anneler Günü kutlamak caiz mi, haram mı? Anneler Gününde hediye almak günah mı?

Anneler Günü kutlamak günah mı? Anneler Günü kutlamak caiz mi, haram mı? Anneler Günü Hristiyan adeti mi? Anneler günü tüm ülkelerde çeşitli günlerde kutlanmaktadır. Genel olarak Anneler Günü Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Ülkemizde de anneler günü kutlamak isteyen vatandaşlar bunun İslam dinine uygun olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki dinimizde anneler günü kutlamak caiz midir?

Anneler Günü kutlamak günah mı? Anneler Günü kutlamak caiz mi, haram mı? Anneler Günü Hristiyan adeti mi? Anneler günü tüm ülkelerde çeşitli günlerde kutlanmaktadır. Genel olarak Anneler Günü Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Ülkemizde de anneler günü kutlamak isteyen vatandaşlar bunun İslam dinine uygun olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki dinimizde anneler günü kutlamak caiz midir?

Mayıs ayının ikinci pazar günü dünya genelinde pek çok ülkede Anneler Günü olarak kutlanıyor. Bu özel günde annesine hediye almak isteyenler, annesi ile güel bir gün gçirmek isteyen vatandaşlar bunun İslam'a uygun olup olmadıüını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamalar şöyle...

Anneler Günü kutlamak günah mı?

Öncelikle İslam'da her günün anneler günü, her günün babalar günü olduğunu belirtmekte fayda var. İslam dini anne ve babaya olan saygıyı ve sevgiye çok büyük değer veriyor. Dolayısıyla anneler ve babalar günü kutlamasında sakınca olmadığı belirtiliyor. Zira yapılan bu iş İslam dinine uygun olmayan bir davranış ve hareket değildir. Anneler ve babalarla çocukları arasında yakınlaşmaya ve sevgiye vesile olduğu için, kişi böyle bir günde sevap da kazanabilir.

Anneler Günü kutlamak caiz mi, haram mı?

Yeryüzünde milyonlarca kişi her yıl anneler gününü kutluyor. Anneler günü kutlamak isteyenler bunun dinen caiz mi yoksa haram mı olduğunu araştırmaya başladı. Anne babaya her zaman gerekli değer ve hürmetin gösterilmesi gerekir. Anneler Günü ya da Babalar Günü ilan etmek belki bir yabancı âdetidir ancak yapılan olay İslam'a aykırı düşen bir yabancı âdeti de değildir. Belki, eksik bir âdettir. Çünkü İslam, senenin tek gününü değil belki hayatın tüm günlerini Anneler Günü ve Babalar Günü olarak ilan eder.

Anneler Gününde hediye almak günah mı?

Avrupa'dan gelen “Anneler - Babalar günü” âdettir. Yani, âdette bid'attir. Âdette bid'at olduğu ve zararlı olmadığı, çirkin ve dine aykırı yönü bulunmadığı için, anneler babalar günü tertip etmekte ve hediye vermekte mahzur yoktur. Anneleri babaları senede bir gün yerine her gün hatırlamak, onlara hizmet etmek, ölmüşlerse, dua etmek, hayır hasenatta bulunmak gerekir.

Anneler Günü nedir?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün.

Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

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