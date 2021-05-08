Anneler günü çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu? 9 Mayıs çiçekçiye gitmek yasak mı?
Anneler Günü'nde çiçekçilere gitmenin yasak olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Anneler Günü 2021'de tam kapanma kısıtlamalarına denk geldi. Tam kapanmada annesine çiçek almak isteyenler sokağa çıktıklarında ceza yemekten korkuyor. Peki anneler günü çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu? 9 Mayıs çiçekçiye gitmek yasak mı? Anneler Günü'nde çiçekçiye gitmek serbest mi? Anneler Günü (9 Mayıs) çiçekçiye gitmek için izin mi gerekiyor? Çiçekçiye giderken ceza kesilir mi?
Anneler Günü'nde çiçekçilere gitmenin yasak olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Anneler Günü 2021'de tam kapanma kısıtlamalarına denk geldi. Tam kapanmada annesine çiçek almak isteyenler sokağa çıktıklarında ceza yemekten korkuyor. Peki anneler günü çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu? 9 Mayıs çiçekçiye gitmek yasak mı? Anneler Günü'nde çiçekçiye gitmek serbest mi? Anneler Günü (9 Mayıs) çiçekçiye gitmek için izin mi gerekiyor? Çiçekçiye giderken ceza kesilir mi?
Anneler günü çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu?
Anneler Günü nedeniyle çiçekçiye gitmek isteyenler kendilerine ceza kesilip kesilmeyceğini merak ediyor. Peki Anneler günü çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu? Annesini mutlu etmek için ona çiçek almak isteyen vatandaşlar ikametlerine en yakın çiçekçiye gidebilecek.
9 Mayıs çiçekçiye gitmek yasak mı?
İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesindeki duyurusunda, "Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir." denildi. 9 Mayıs anneler gününde çiçekçiler tüm gün açık olmayacak. Çiçekçiler için belli bir çalışma zaman dilimi belirlendi. Çiçekçiler Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.
Anneler gününde online çiçekçiler kaça kadar açık?
İçişleri Bakanlığı'ndan "Anneler gününde online çiçekçiler kaça kadar açık?" sorusuna yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir" denildi. Öte yandan aynı gün 10.00-23.59 saatleri arasında internet üzerinden alınan online siparişleri evlere servis edebilecek.
Anneler Günü ne zaman?
Anneler Günü 2021 yılında (tam kapanma döneminde) 9 Mayıs günü kutlanacak. Anneler Günü bu yıl korona virüs tedbirleri nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs arasını kapsayan tam kapanma tedbirlerine denk geldi.
Anneler Günü nedir?
Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Anneler Günü bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanan özel gün.
Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.
Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.
Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.
Anneler Günü hangi ülkede ne zaman kutlanır?
|
Şubat'ın ikinci Pazar günü
|
|
Norveç
|
2 Şubat
|
Yunanistan" width="22" height="15" data-file-width="600" data-file-height="400" /> Yunanistan
|
Şevat 30
|
İsrail
|
3 Mart
|
Gürcistan
|
8 Mart
|
Afganistan" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Afganistan
|
Azerbaycan" width="22" height="11" data-file-width="1200" data-file-height="600" /> Azerbaycan
|
Bulgaristan" width="22" height="13" data-file-width="1000" data-file-height="600" /> Bulgaristan
|
Moldova
|
Sırbistan
|
Büyük Perhiz'in dördüncü Pazarı
|
|
İrlanda
|
Birleşik Krallık
|
21 Mart
|
Bahreyn
|
Ürdün
|
Lübnan
|
Suudi Arabistan
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
25 Mart
|
Slovenya
|
7 Nisan
|
Ermenistan
|
21 Nisan
|
Çin" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Çin
|
Baisakh Amavasya (Mata Tirtha Aunsi)
|
Nepal
|
Mayıs'ın ilk Pazar günü
|
|
Macaristan
|
Portekiz
|
8 Mayıs
|
Arnavutluk (Babalar Günü)
|
10 Mayıs
|
El Salvador
|
Meksika
|
Mayıs'ın ikinci Pazar günü
|
|
ABD
|
Brunei
|
Danimarka
|
Jamaika
|
Slovakya
|
Venezuela
|
15 Mayıs
|
Paraguay
|
26 Mayıs
|
Polonya
|
27 Mayıs
|
Bolivya
|
Mayıs'ın son Pazar günü
|
|
Cezayir
|
Fransa" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Fransa (Pantkot'a rastlıyorsa Haziran'ın ilk Pazarı)
|
Mauritius
|
İsveç
|
30 Mayıs
|
Nikaragua
|
1 Haziran
|
Moğolistan (Anneler ve Çocuklar günü)
|
Haziran'ın ikinci Pazar günü
|
|
Lüksemburg
|
Haziran'ın son Pazar günü
|
|
Kenya
|
12 Ağustos
|
Tayland (Kraliçe Sirikit Kitiyakara' nın doğum günü)
|
15 Ağustos (Assumption Day)
|
Anvers (Belçika)
|
Ekim'in ikinci Pazartesi günü
|
|
Malavi
|
14 Ekim
|
Belarus
|
Ekim'in üçüncü Pazar günü
|
|
Arjantin (Día de la Madre)
|
Kasım'ın son Pazar günü
|
|
Rusya" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Rusya
|
8 Aralık
|
Panama
|
16 Aralık, İran takvimi: 25 Azar (Anne ve çocuk vakfı)
|
İran" width="22" height="13" data-file-width="630" data-file-height="360" /> İran
|
22 Aralık
|
Endonezya
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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