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Anneler günü çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu? 9 Mayıs çiçekçiye gitmek yasak mı?

Anneler Günü'nde çiçekçilere gitmenin yasak olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Anneler Günü 2021'de tam kapanma kısıtlamalarına denk geldi. Tam kapanmada annesine çiçek almak isteyenler sokağa çıktıklarında ceza yemekten korkuyor. Peki anneler günü çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu? 9 Mayıs çiçekçiye gitmek yasak mı? Anneler Günü'nde çiçekçiye gitmek serbest mi? Anneler Günü (9 Mayıs) çiçekçiye gitmek için izin mi gerekiyor? Çiçekçiye giderken ceza kesilir mi?

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Google News - Timeturk
08.05.2021 17:48:31
Anneler günü çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu? 9 Mayıs çiçekçiye gitmek yasak mı?

Anneler Günü'nde çiçekçilere gitmenin yasak olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Anneler Günü 2021'de tam kapanma kısıtlamalarına denk geldi. Tam kapanmada annesine çiçek almak isteyenler sokağa çıktıklarında ceza yemekten korkuyor. Peki anneler günü çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu? 9 Mayıs çiçekçiye gitmek yasak mı? Anneler Günü'nde çiçekçiye gitmek serbest mi? Anneler Günü (9 Mayıs) çiçekçiye gitmek için izin mi gerekiyor? Çiçekçiye giderken ceza kesilir mi?

Anneler günü çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu?

Anneler Günü nedeniyle çiçekçiye gitmek isteyenler kendilerine ceza kesilip kesilmeyceğini merak ediyor. Peki Anneler günü çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu? Annesini mutlu etmek için ona çiçek almak isteyen vatandaşlar ikametlerine en yakın çiçekçiye gidebilecek. 

9 Mayıs çiçekçiye gitmek yasak mı?

İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesindeki duyurusunda, "Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir." denildi. 9 Mayıs anneler gününde çiçekçiler tüm gün açık olmayacak. Çiçekçiler için belli bir çalışma zaman dilimi belirlendi. Çiçekçiler Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.

Anneler gününde online çiçekçiler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı'ndan "Anneler gününde online çiçekçiler kaça kadar açık?" sorusuna yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir" denildi. Öte yandan aynı gün 10.00-23.59 saatleri arasında internet üzerinden alınan online siparişleri evlere servis edebilecek.

Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü 2021 yılında (tam kapanma döneminde) 9 Mayıs günü kutlanacak. Anneler Günü bu yıl korona virüs tedbirleri nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs arasını kapsayan tam kapanma tedbirlerine denk geldi.

Anneler Günü nedir?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Anneler Günü bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanan özel gün.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü hangi ülkede ne zaman kutlanır?

Şubat'ın ikinci Pazar günü

 

Norveç Norveç

2 Şubat

 

<a href=Yunanistan" width="22" height="15" data-file-width="600" data-file-height="400" /> Yunanistan

Şevat 30
(30 Ocak-31 Mart arası bir zaman)

 

İsrail İsrail

3 Mart

 

Gürcistan Gürcistan

8 Mart

 

<a href=Afganistan" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Afganistan
Arnavutluk Arnavutluk
Ermenistan Ermenistan

<a href=Azerbaycan" width="22" height="11" data-file-width="1200" data-file-height="600" /> Azerbaycan
Belarus Belarus
Bosna-Hersek Bosna-Hersek

<a href=Bulgaristan" width="22" height="13" data-file-width="1000" data-file-height="600" /> Bulgaristan
Laos Laos
Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya

Moldova Moldova
Karadağ Karadağ
Romanya Romanya

Sırbistan Sırbistan
Kazakistan
Kırgızistan

 

Büyük Perhiz'in dördüncü Pazarı

 

İrlanda İrlanda
Nijerya Nijerya

Birleşik Krallık Birleşik Krallık

21 Mart
(Ekinoks)

 

Bahreyn Bahreyn
<a href=Mısır" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Mısır
<a href=Irak" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Irak

Ürdün Ürdün
Kuveyt Kuveyt
Umman Umman

Lübnan Lübnan
Filistin Devleti Filistin
<a href=Katar" width="22" height="9" data-file-width="1400" data-file-height="550" /> Katar

Suudi Arabistan Suudi Arabistan
Sudan Sudan
<a href=Suriye" width="22" height="15" data-file-width="450" data-file-height="300" /> Suriye

Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri
Yemen.svg/22px-Flag_of_Yemen.svg.png" alt="Yemen" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Yemen (Genel olarak her Arap ülkesi)

25 Mart

 

Slovenya Slovenya

7 Nisan

 

Ermenistan Ermenistan

21 Nisan
(Çin takvimi)

 

<a href=Çin" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Çin

Baisakh Amavasya (Mata Tirtha Aunsi)

 

Nepal Nepal

Mayıs'ın ilk Pazar günü

 

Macaristan Macaristan
Litvanya Litvanya*

Portekiz Portekiz
İspanya İspanya

8 Mayıs

 

Arnavutluk Arnavutluk (Babalar Günü)
Güney Kore Güney Kore (Babalar Günü)

10 Mayıs

 

El Salvador El Salvador
Guatemala Guatemala

Meksika Meksika

Mayıs'ın ikinci Pazar günü

 

Amerika Birleşik Devletleri ABD
Anguilla Anguilla
Aruba Aruba
Avustralya Avustralya
Avusturya Avusturya
Bahamalar Bahamalar
Bangladeş Bangladeş
Barbados Barbados
Belçika Belçika
Belize Belize
Bermuda Bermuda
Bonaire Bonaire
Brezilya Brezilya

Brunei Brunei
<a href=Bulgaristan" width="22" height="13" data-file-width="1000" data-file-height="600" /> Bulgaristan
Kanada Kanada
Şili Şili
<a href=Çin" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Çin
Tayvan Tayvan
Kolombiya Kolombiya
Hırvatistan Hırvatistan
Küba Kuba [4]
Curaçao Curaçao
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti

Danimarka Danimarka
Ekvador Ekvator
Estonya Estonya
Finlandiya Finlandiya
<a href=Almanya" width="22" height="13" data-file-width="1000" data-file-height="600" /> Almanya
Gana Gana
<a href=Yunanistan" width="22" height="15" data-file-width="600" data-file-height="400" /> Yunanistan
Grenada Grenada
Honduras Honduras
Hong Kong Hong Kong
İzlanda İzlanda
<a href=Hindistan" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Hindistan
<a href=İtalya" width="22" height="15" data-file-width="1500" data-file-height="1000" /> İtalya

Jamaika Jamaika
Japonya Japonya
Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Letonya Letonya*
Malta Malta
Malezya Malezya
Myanmar Myanmar
Hollanda Hollanda
Yeni Zelanda Yeni Zelanda
Pakistan.svg/22px-Flag_of_Pakistan.svg.png" alt="Pakistan" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Pakistan
Peru Peru [5]
Filipinler Filipinler
Porto Riko Porto Riko

Slovakya Slovakya
Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Afrika
Saint Lucia Saint Lucia
Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler
Sint Maarten Sint Maarten
Singapur Singapur
Surinam Surinam
İsviçre İsviçre
<a href=Rusya" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Rusya
Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago
<a href=Türkiye" width="22" height="15" data-file-width="1200" data-file-height="800" /> Türkiye
<a href=Ukrayna" width="22" height="15" data-file-width="1200" data-file-height="800" /> Ukrayna
Uruguay Uruguay

Venezuela Venezuela
Zimbabve Zimbabve

15 Mayıs

 

Paraguay Paraguay

26 Mayıs

 

Polonya Polonya

27 Mayıs

 

Bolivya Bolivya

Mayıs'ın son Pazar günü

 

Cezayir Cezayir
Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti

<a href=Fransa" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Fransa (Pantkot'a rastlıyorsa Haziran'ın ilk Pazarı)
<a href=Fransa" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Fransız Antilleri (Pantkot'a rastlıyorsa Haziran'ın ilk Pazarı)
Haiti Haiti

Mauritius Mauritius
Fas Fas

İsveç İsveç
Tunus Tunus

30 Mayıs

 

Nikaragua Nikaragua

1 Haziran

 

Moğolistan Moğolistan (Anneler ve Çocuklar günü)

Haziran'ın ikinci Pazar günü

 

Lüksemburg Lüksemburg

Haziran'ın son Pazar günü

 

Kenya Kenya

12 Ağustos

 

Tayland Tayland (Kraliçe Sirikit Kitiyakara' nın doğum günü)

15 Ağustos (Assumption Day)

 

Anvers (Belçika)
Kosta Rika Kosta Rika

Ekim'in ikinci Pazartesi günü

 

Malavi Malavi

14 Ekim

 

Belarus Belarus

Ekim'in üçüncü Pazar günü

 

Arjantin Arjantin (Día de la Madre)

Kasım'ın son Pazar günü

 

<a href=Rusya" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Rusya

8 Aralık

 

Panama Panama

16 Aralık, İran takvimi: 25 Azar (Anne ve çocuk vakfı)

 

<a href=İran" width="22" height="13" data-file-width="630" data-file-height="360" /> İran

22 Aralık

 

Endonezya Endonezya

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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