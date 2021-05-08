Anneler Günü'nde çiçekçilere gitmenin yasak olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Anneler Günü 2021'de tam kapanma kısıtlamalarına denk geldi. Tam kapanmada annesine çiçek almak isteyenler sokağa çıktıklarında ceza yemekten korkuyor. Peki anneler günü çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu? 9 Mayıs çiçekçiye gitmek yasak mı? Anneler Günü'nde çiçekçiye gitmek serbest mi? Anneler Günü (9 Mayıs) çiçekçiye gitmek için izin mi gerekiyor? Çiçekçiye giderken ceza kesilir mi?

Anneler Günü'nde çiçekçilere gitmenin yasak olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Anneler Günü 2021'de tam kapanma kısıtlamalarına denk geldi. Tam kapanmada annesine çiçek almak isteyenler sokağa çıktıklarında ceza yemekten korkuyor. Peki anneler günü çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu? 9 Mayıs çiçekçiye gitmek yasak mı? Anneler Günü'nde çiçekçiye gitmek serbest mi? Anneler Günü (9 Mayıs) çiçekçiye gitmek için izin mi gerekiyor? Çiçekçiye giderken ceza kesilir mi?

Anneler günü çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu?

Anneler Günü nedeniyle çiçekçiye gitmek isteyenler kendilerine ceza kesilip kesilmeyceğini merak ediyor. Peki Anneler günü çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu? Annesini mutlu etmek için ona çiçek almak isteyen vatandaşlar ikametlerine en yakın çiçekçiye gidebilecek.

9 Mayıs çiçekçiye gitmek yasak mı?

İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesindeki duyurusunda, "Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir." denildi. 9 Mayıs anneler gününde çiçekçiler tüm gün açık olmayacak. Çiçekçiler için belli bir çalışma zaman dilimi belirlendi. Çiçekçiler Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.

Anneler gününde online çiçekçiler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı'ndan "Anneler gününde online çiçekçiler kaça kadar açık?" sorusuna yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir" denildi. Öte yandan aynı gün 10.00-23.59 saatleri arasında internet üzerinden alınan online siparişleri evlere servis edebilecek.

Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü 2021 yılında (tam kapanma döneminde) 9 Mayıs günü kutlanacak. Anneler Günü bu yıl korona virüs tedbirleri nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs arasını kapsayan tam kapanma tedbirlerine denk geldi.

Anneler Günü nedir?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Anneler Günü bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanan özel gün.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü hangi ülkede ne zaman kutlanır?

Şubat'ın ikinci Pazar günü Norveç 2 Şubat Yunanistan" width="22" height="15" data-file-width="600" data-file-height="400" /> Yunanistan Şevat 30

(30 Ocak-31 Mart arası bir zaman) İsrail 3 Mart Gürcistan 8 Mart Afganistan" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Afganistan

Arnavutluk

Ermenistan Azerbaycan" width="22" height="11" data-file-width="1200" data-file-height="600" /> Azerbaycan

Belarus

Bosna-Hersek Bulgaristan" width="22" height="13" data-file-width="1000" data-file-height="600" /> Bulgaristan

Laos

Kuzey Makedonya Moldova

Karadağ

Romanya Sırbistan

Kazakistan

Kırgızistan Büyük Perhiz'in dördüncü Pazarı İrlanda

Nijerya Birleşik Krallık 21 Mart

(Ekinoks) Bahreyn

Mısır" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Mısır

Irak" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Irak Ürdün

Kuveyt

Umman Lübnan

Filistin

Katar" width="22" height="9" data-file-width="1400" data-file-height="550" /> Katar Suudi Arabistan

Sudan

Suriye" width="22" height="15" data-file-width="450" data-file-height="300" /> Suriye Birleşik Arap Emirlikleri

Yemen.svg/22px-Flag_of_Yemen.svg.png" alt="Yemen" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Yemen (Genel olarak her Arap ülkesi) 25 Mart Slovenya 7 Nisan Ermenistan 21 Nisan

(Çin takvimi) Çin" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Çin Baisakh Amavasya (Mata Tirtha Aunsi) Nepal Mayıs'ın ilk Pazar günü Macaristan

Litvanya* Portekiz

İspanya 8 Mayıs Arnavutluk (Babalar Günü)

Güney Kore (Babalar Günü) 10 Mayıs El Salvador

Guatemala Meksika Mayıs'ın ikinci Pazar günü ABD

Anguilla

Aruba

Avustralya

Avusturya

Bahamalar

Bangladeş

Barbados

Belçika

Belize

Bermuda

Bonaire

Brezilya Brunei

Bulgaristan" width="22" height="13" data-file-width="1000" data-file-height="600" /> Bulgaristan

Kanada

Şili

Çin" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Çin

Tayvan

Kolombiya

Hırvatistan

Kuba [4]

Curaçao

Çek Cumhuriyeti Danimarka

Ekvator

Estonya

Finlandiya

Almanya" width="22" height="13" data-file-width="1000" data-file-height="600" /> Almanya

Gana

Yunanistan" width="22" height="15" data-file-width="600" data-file-height="400" /> Yunanistan

Grenada

Honduras

Hong Kong

İzlanda

Hindistan" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Hindistan

İtalya" width="22" height="15" data-file-width="1500" data-file-height="1000" /> İtalya Jamaika

Japonya

Kıbrıs Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Letonya*

Malta

Malezya

Myanmar

Hollanda

Yeni Zelanda

Pakistan.svg/22px-Flag_of_Pakistan.svg.png" alt="Pakistan" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Pakistan

Peru [5]

Filipinler

Porto Riko Slovakya

Güney Afrika

Saint Lucia

Saint Vincent ve Grenadinler

Sint Maarten

Singapur

Surinam

İsviçre

Rusya" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Rusya

Trinidad ve Tobago

Türkiye" width="22" height="15" data-file-width="1200" data-file-height="800" /> Türkiye

Ukrayna" width="22" height="15" data-file-width="1200" data-file-height="800" /> Ukrayna

Uruguay Venezuela

Zimbabve 15 Mayıs Paraguay 26 Mayıs Polonya 27 Mayıs Bolivya Mayıs'ın son Pazar günü Cezayir

Dominik Cumhuriyeti Fransa" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Fransa (Pantkot'a rastlıyorsa Haziran'ın ilk Pazarı)

Fransa" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Fransız Antilleri (Pantkot'a rastlıyorsa Haziran'ın ilk Pazarı)

Haiti Mauritius

Fas İsveç

Tunus 30 Mayıs Nikaragua 1 Haziran Moğolistan (Anneler ve Çocuklar günü) Haziran'ın ikinci Pazar günü Lüksemburg Haziran'ın son Pazar günü Kenya 12 Ağustos Tayland (Kraliçe Sirikit Kitiyakara' nın doğum günü) 15 Ağustos (Assumption Day) Anvers (Belçika)

Kosta Rika Ekim'in ikinci Pazartesi günü Malavi 14 Ekim Belarus Ekim'in üçüncü Pazar günü Arjantin (Día de la Madre) Kasım'ın son Pazar günü Rusya" width="22" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" /> Rusya 8 Aralık Panama 16 Aralık, İran takvimi: 25 Azar (Anne ve çocuk vakfı) İran" width="22" height="13" data-file-width="630" data-file-height="360" /> İran 22 Aralık Endonezya

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