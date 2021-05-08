Anneler Günü çiçek almaya çiçekçiye gitmek yasak mı? (9 Mayıs)

17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmada anneler gününde çiçekçilere gitmek serbest mi? Tam kapanmada çiçekçilerin açık olacağı açıklanmıştı. Annelerine çiçek almak isteyenler çiçekçilere gitmek istiyor ancak çiçekçilere giderken de ceza yemekten korkuyor. Sokağa çıkma cezası yemek istemeyen vatandaşlar Anneler Günü çiçek almaya çiçekçiye gitmek yasak mı? sorusuna yanıt arıyor. 9 Mayıs anneler günü için çiçekçiye gitmek yasak mı? Çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu? Anneler Günün'de izin olmadan çiçekçiye gidilir mi?

17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmada anneler gününde çiçekçilere gitmek serbest mi? Tam kapanmada çiçekçilerin açık olacağı açıklanmıştı. Annelerine çiçek almak isteyenler çiçekçilere gitmek istiyor ancak çiçekçilere giderken de ceza yemekten korkuyor. Sokağa çıkma cezası yemek istemeyen vatandaşlar Anneler Günü çiçek almaya çiçekçiye gitmek yasak mı? sorusuna yanıt arıyor. 9 Mayıs anneler günü için çiçekçiye gitmek yasak mı? Çiçekçiye gitmek için izin almak gerekiyor mu? Anneler Günün'de izin olmadan çiçekçiye gidilir mi?

9 Mayıs anneler günü 2021 yılında ne yazık ki tam kapanma dönemine içinde kutlanacak. Kapanma döneminde özellikle pazar günleri marketler bile açık değilken vatandaşlar çiçekçilerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı 9 Mayıs Anneler Günü nedeniyle açıklama yaptı. Anneler Günü nedeniyle annesine çiçek almak için çiçekçiye gitmek isteyen vatandaşlar Anneler Günü çiçek almaya çiçekçiye gitmek yasak mı? sorusunu soruyor. İçişleri Bakanlığı Anneler Günü ile ilgili detayları paylaştı.

Anneler Günü çiçek almaya çiçekçiye gitmek yasak mı?

İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesindeki duyurusunda, "Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir." denildi. 9 Mayıs anneler gününde çiçekçiler tüm gün açık olmayacak. Çiçekçiler için belli bir çalışma zaman dilimi belirlendi. Çiçekçiler Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.

Çiçekçiye gitmek için izin almak gereiyor mu?

Anneler Günü nedeniyle çiçekçiye gitmek için izin almak gerekmiyor. Annelerine çiçek almak isteyenler ikametlerine en yakın çiçekçiye gidebilecek ve izim almasına gerek yok.

Anneler gününde online çiçekçiler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı'ndan "Anneler gününde online çiçekçiler kaça kadar açık?" sorusuna yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir" denildi. Öte yandan aynı gün 10.00-23.59 saatleri arasında internet üzerinden alınan online siparişleri evlere servis edebilecek.

Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü 2021 yılında (tam kapanma döneminde) 9 Mayıs günü kutlanacak. Anneler Günü bu yıl korona virüs tedbirleri nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs arasını kapsayan tam kapanma tedbirlerine denk geldi.

Anneler Günü nedir?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Anneler Günü bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanan özel gün.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.