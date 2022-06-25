Anne Frank kimdir? Anne Frank ne zaman öldü?

Annelies Marie "Anne" Frank 12 Haziran 1929 tarihinde Frankfurt, Almanya'da dünyaya gözlerini açtı. II. Dünya Savaşı sırasında 1942'den 1944'e kadar işgal altındaki Hollanda'daki hayatı hakkında yazdığı günlüğü daha sonra Anne Frank'in Günlüğü olarak yayınlandı. Frank bu sebeple Holokost'un en bilinen mağdurlarından biri olarak bilinir.

Naziler dört buçuk yaşındayken Almanya'nın kontrolünü ele geçirdiğinde, hayatının çoğunu geçireceği Amsterdam'da ailesiyle birlikte yaşadı. Alman vatandaşı olarak doğdu, 1941'de vatandaşlığını kaybetti. Mayıs 1940'ta Almanların Hollanda'yı işgalinden sonra Amsterdam'da kaldı. Temmuz 1942'de ailesiyle birlikte evde kütüphanenin arkasındaki gizli bir odaya saklandı. Bu andan itibaren ailesinin Gestapo tarafından Ağustos 1944'te tutuklanmasına kadar, doğum günü hediyesi günlüğüne düzenli olarak deneyimlerini yazdı. Aile tutuklandığında, Nazi toplama kamplarına gönderildiler. Ekim veya Kasım 1944'te, o ve ablası Margot, Auschwitz'den Bergen-Belsen toplama kampına sürüldü. Birkaç ay sonra burada muhtemelen tifüsten yaşamlarını yitirdiler.