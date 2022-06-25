Anne Frank kimdir? Anne Frank ne zaman öldü?

Anne Frank Doodle oldu. Arama motoru devi Google, önemli kişileri ve tarihleri ana sayfasına getirmeye devam ediyor. Anne Frank için bugünün sayfasını tasarlayan Google, kullanıcılarını şaşırttı. Peki Anne Frank kimdir, ne zaman öldü? İşte Anne Frank'in hayatı.
Anne Frank kimdir, ne zaman öldü? Anne Frank Doodle oldu. Anne Frank'in hayatıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Anne Frank'in günlükte yazdığı yazılar Google'ın Doodle tasarımına dahil edilirken soykırımla ilgili detaylar da dikkat çekti. Yahudi asıllı Alman-Hollandalı günlük yazarı Anne Frank'in ölümü, II. Dünya Savaşı'nın hala çözülemeyen sırları arasında yer alıyor. 12 Haziran 1929'da doğan Frank'in saklandığı ev 1960 yılında müzeye dönüştürülmüş ve günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.
Anne Frank kimdir?
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Annelies Marie "Anne" Frank 12 Haziran 1929 tarihinde Frankfurt, Almanya'da dünyaya gözlerini açtı. II. Dünya Savaşı sırasında 1942'den 1944'e kadar işgal altındaki Hollanda'daki hayatı hakkında yazdığı günlüğü daha sonra Anne Frank'in Günlüğü olarak yayınlandı. Frank bu sebeple Holokost'un en bilinen mağdurlarından biri olarak bilinir.
Naziler dört buçuk yaşındayken Almanya'nın kontrolünü ele geçirdiğinde, hayatının çoğunu geçireceği Amsterdam'da ailesiyle birlikte yaşadı. Alman vatandaşı olarak doğdu, 1941'de vatandaşlığını kaybetti. Mayıs 1940'ta Almanların Hollanda'yı işgalinden sonra Amsterdam'da kaldı. Temmuz 1942'de ailesiyle birlikte evde kütüphanenin arkasındaki gizli bir odaya saklandı. Bu andan itibaren ailesinin Gestapo tarafından Ağustos 1944'te tutuklanmasına kadar, doğum günü hediyesi günlüğüne düzenli olarak deneyimlerini yazdı. Aile tutuklandığında, Nazi toplama kamplarına gönderildiler. Ekim veya Kasım 1944'te, o ve ablası Margot, Auschwitz'den Bergen-Belsen toplama kampına sürüldü. Birkaç ay sonra burada muhtemelen tifüsten yaşamlarını yitirdiler.
Kızıl Haç ölümlerini Mart olarak tespit etmiş ve resmi ölüm tarihi 31 Mart olarak belirlemişti ancak 2015'te Anne Frank'in Evi'nde yapılan araştırmalar Şubat'ta ölmüş olmalarının daha muhtemel olduğunu duyurmuştur.
Babası Otto Frank, savaştan sağ kurtulan tek kişi olarak Amsterdam'a döndüğünde, kızının günlüğünün sekreteri Miep Gies tarafından tutulduğunu öğrenir ve 1947'de yayınlar. Günlük, 1952'de The Diary of a Young Girl (Bir Genç Kızın Günlüğü) adıyla İngilizceye çevrildi, günümüzde 70'in üzerinde farklı dilde yayımlanmıştır.
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