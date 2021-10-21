Anne adayları Omega-3 alırsa...

Vücudumuz Omega-3 üretemez. Bu yüzden bu temel yağ asidini mutlaka vücudumuza takviye etmemiz gerekir. Omega-3'ün vücudumuza faydalarını sizler için araştırdık...



Besinlerden yeterli miktarda Omega-3 alınmadığında çocuklarda beyin ve göz gelişimi, dikkat eksikliği, davranış bozuklukları, öğrenme güçlüğü gibi birçok problem oluşabiliyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Omega-3 yetişkinlerde kalp krizi riskini azaltıyor, Alzheimer'a, diyabete ve bağışıklık sistemine de çok büyük etkiler sağlıyor.

Omega-3 vücut için temel bir yağ asididir. Haftada en az 3 kez balık yendiğinde vücudun Omega-3 ihtiyacı karşılanır. Fakat Omega-3 en fazla soğuk ve derin denizlerde yetişen tuna, sardalya, somon, ringa, uskumru gibi balıklarda bulunur.

Soğuk su balıkları çevre kirliliği yüzünden denizde ağır metallere maruz kalırlar. Bu yüzden bu balıkları tükettiğimizde ağır metaller bizim vücudumuza geçer. Bilhassa hamilelikte ve küçük çocukluk döneminde vücuda alınan ağır metaller çok zararlıdır. Bu hiç balık tüketmeyelim demek değildir. Fakat sıklıkla tükettiğimiz balıklarda Omega-3 düzeyleri çok da yüksek değildir.

Hamilelikte ve küçük çocuklarda haftada 3 kere balık yemek değil de ağır metallerden arındırılmış balık yağları kullanmak çok daha doğrudur. Fakat alınan balık yağı güvenli bir markaya ait olmalıdır. Ağır metallerden ayrıştırma işinin iyi yapılmış olmasından emin olunmalıdır.

Omega-3 vücudumuza ne gibi faydalar sağlar?

Omega-3 beyin gelişimi için çok önemlidir. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki anne adayları hamilelik sırasında balık yağı aldığında bebeklerinin ilerleyen yaşlarda akranlarına nazaran algılarında fark oluşuyor.

Anne sütü de Omega-3'den zengindir. Bu yüzden ilk 6 ay anne sütüyle beslenen bebeklerin, anne sütü almamış bebeklere göre bilişsel fonksiyonlarında fark görülebilir. Eğer bebek anne sütü almıyorsa doktor uygun görürse balık yağı takviyesi yapılabilir.

Omega-3 sayesinde kalp damar sisteminde damar sertliğine yol açabilecek olan yağ plaklarını azaltır. Ayrıca “tromboz “ denilen pıhtılaşmayı engelleyen süreçlere yardımcı olur.

Omega-3 vücuttaki tüm sistemlere katkı sağlayarak bağışıklık sisteminin de iyi çalışmasını sağlar.

Omega-3 ayrıca depresyonu ve saldırgan davranışları da azaltır. Hiperaktivite görülen çocuklarda balık yağı fayda sağlar. Ayrıca Alzheimer ve diyabet tedavisinde de balık yağından fayda görülebilir.

Omega-3 kalsiyumun kemiğe yerleşmesine ve bu sayede boy uzamasına da katkı sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.