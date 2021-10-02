Anne adayları delta varyantına dikkat!

Son günlerde yeni tip korona virüs (Kovid 19) yüzünden yaşamını yitiren hamile kadınların sayısı artış gösterdi. Bunun sorumlusunun Kovid 19'un Delta varyantı olduğunu söyleyen uzmanlar anne adaylarını uyarıyor.

Yeni tip korona virüs (Kovid 19) yüzünden hayatını kaybeden anne adaylarının haberlerini çok sık duymaya başladık. Uzmanlara göre bunun sebebi ülkemizde yayılmaya başlayan Kovid 19 Delta varyantı. Delta varyantı hamileler üzerinde çok daha yıkıcı etkilere sahip. Çünkü hamile kalan kadınların bağışıklık sistemleri zayıflıyor. Bu da mutasyona uğramış Kovid 19 Delta varyantı virüsünün anne adayları için daha tehlikeli olması anlamına geliyor. Peki anne adayları nelere dikkat etmeli?

Hamile kadınlar el hijyenine çok önem vermeli. Gün içerisinde eller sık sık bol su ve sabun ile temizlenmeli. Su bulamayacak durumda olanlar ise kolonya, dezenfektan veya alkol bazlı mendillerle ellerinde hijyen sağlamalı.

Yeni tip korona virüsten korunmanın en etkili yolu sosyal mesafeyi korumak. Anne adayları insanlarla arasında en az 1.8 m mesafe koymalı. Şayet iş hayatındaysanız hamilelik sürecinde izin kullanmayı denemelisiniz.

Kovid-19'dan korunmak veya yakalanılırsa hafif atlatmak için en etkili yol bağışıklığı güçlendirmek. Anne adayları bağışıklığı güçlendirmek için çok sağlıklı beslenmeli. Kendisinin ve bebeğin bağışıklığını düşürecek besinlerden uzak durmalı. Gerekirse bir diyetisyen yardımına başvurulabilir.

Pandemi sürecinde yolculuk yapmak hepimiz için sakıncalı, hamile kadınlar için ise çok daha sakıncalı. Erteleme şansınız varsa seyahat planlarınızı mutlaka ertelemelisiniz.

Sigaranın sağlığa zararları herkes tarafından biliniyor. Hamilelikte ise sigara sadece size değil bebeğinize de zarar veriyor. Şayet kendiniz sigara kullanmıyorsanız kullanılan ortamda da bulunmamalısınız. Sigara içilen ortamlarda bulunarak siz de pasif içici olursunuz bunu unutmamalısınız. Klinik araştırmalar neticesinde sigaranın Kovid-19'un daha zorlu geçmesine neden olduğu görülmüştür. Bu yüzden hamilelik sırasında kesinlikle sigara içmemeli ve sigara dumanından uzak durmalısınız.

Kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmamalısınız. Düğün, sünnet, nişan, davet gibi organizasyonlardan uzak durmalısınız. Başkalarıyla sarılmamalı, tokalaşmamalı, temas etmemelisiniz. Ellerinizi yüzünüze, gözünüze, burnunuza temas ettirmemeli, sık sık temizlemelisiniz. Ayrıca aşı olmayı ihmal etmemeli ve geciktirmemelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.