Anlamadan Kur'an okumanın bir faydası var mı?

Birçok insan anlamını bilmeden Kur'an okumanın bir faydası olmadığını düşünerek Kur'an okumaktan uzak duruyor. Peki bu doğru bir davranış mı? Kur'an'ı anlamını bilmiyorsak okumamalı mıyız? Sizler için araştırdık...



Kur'an dili Arapça'dır. Bu yüzden Kur'an okurken Arapça bilmiyorsak anlamamız mümkün değildir. Buna dayanarak birçok insan anlamadıkları için Kur'an okumaktan uzak duruyor. Anlamadan Kur'an okuyanlara ise 'papağan gibi okumak' yakıştırmaları yapılıyor.

Aslında kaçırılan bir nokta var. Kur'an-ı Kerim'i ana dili Arapça olanlar bile tam olarak anlayamıyor. Hatta evliya ve alimlerin büyüğü Eshab-ı Kiram'ın bile ayetlerin manalarını Peygamber Efendimiz'e sorduğu biliniyor.

Kur'an-ı Kerimin, çok veciz olduğu, çok manasının bulunduğu, bütün manaları bildirilse yazmak için kağıt ve mürekkep yetmeyeceğini bizzat Kur'an-ı Kerim bize söylemektedir.

Kur'an-ı Kerim insanın yalnızca aklına hitap etmez, manevi duyguları da besler. Bir insan Kur'an-ı Kerimi hiç anlamadan okusa bile manevi olarak beslenmiş olur. Ayrıca okuduğu her bir harfe on sevap kazanır. Nasıl namaz kılmak bir ibadetse Kur'an-ı Kerim okumak da bir ibadettir. Kur'an-ı Kerimi okumak bir ibadet, anlamak ve amel etmek de başka bir ibadettir. İbadetlerden birini yapmak diğerini gereksiz hale getirmez, birini yapamamak da diğerini yapma vazifesini üzerimizden düşürmez.

Konuyla ilgili ayet ve hadisler

Kur'an-ı kerim Allahü teâlânın metin [sağlam] ipidir. Manalarının hepsi anlaşılmaz. Çok okumak ve dinlemekle eskimez. [İbni Mace]

De ki, Rabbimin [ilmini, hikmetini bildiren, hayrete düşüren] sözleri için, denizler mürekkep olsa, bir o kadar daha deniz ilave edilse, denizler tükenir, Rabbimin sözleri tükenmez. [Kehf 109 - Beydavi]

İmam-ı Ahmed bin Hanbel, Cenab-ı Hakkın, (Anlayarak da anlamayarak da Kur'an-ı kerim okuyan, benim rızama kavuşur) buyurduğunu bildirmektedir.

Kur'an-ı kerimi okuyun ve onu ezberleyin! Allahü teâlâ içinde Kur'an-ı kerim bulunan kalbe, azab etmez. [Şir'a Şerhi]

Kur'an hâfızları ehl-i Cennetin arifleridir. [Ebu Nuaym]

Hafızasında Kur'an-ı kerimden bir şey bulunmayan, harap bir ev gibidir. [Tirmizi]

Kur'anı hıfzeden kimse ölünce, Allahü teâlâ toprağa onun etini yememesini emreder. Toprak, "Ya Rabbi, senin kelamın içinde iken ben onu nasıl yiyebilirim?" diye cevap verir. [Deylemi]

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