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TIMETURK / GENEL / Anket: Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi parti yüzde kaç oy alır?

Anket: Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi parti yüzde kaç oy alır?

MetroPOLL Araştırma, son 6 ayda yaptığı milletvekili seçimi anketlerinin ortalamasını paylaştı. Buna göre, AKP'nin 29,7, CHP'nin 18,9 oy aldığı görüldü.

2 Saat Önce
2021-07-13 15:58:48
Anket: Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi parti yüzde kaç oy alır?

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MetroPOLL Araştırma, son 6 ayda yaptığı milletvekili seçimi anketlerinin ortalamasını paylaştı. Buna göre, AKP'nin 29,7, CHP'nin 18,9 oy aldığı görüldü.

MetroPOLL Araştırma, katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu yönelttiği anketlerinin son 6 aydaki ortalamasını paylaştı.

AKP'nin yüzde 29,97, CHP'nin yüzde 18,9, MHP'nin yüzde 7, HDP'nin yüzde 8,7, İyi Parti'nin yüzde 10,3 oranında oy aldığı görüldü.

Kararsızım, cevap vermeyen ve protesto oy verenlerin oranı ise toplamda yüzde 20,3 oldu.

18-24 yaş arası seçmenin ilk tercihinin AKP olduğu görüldü.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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