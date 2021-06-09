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Ankara'yı sel vurdu

Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde otomobiller ve çöp konteynerleri sürüklendi, iş yerlerini su bastı.

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09.06.2021 16:33:34
Ankara'yı sel vurdu

ANKARA'nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde otomobiller ve çöp konteynerleri sürüklendi, iş yerlerini su bastı.

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Başkent'te öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran sağanak özellikle Mamak ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledti. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar su altında kaldı.

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Akdere Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde sel oluştu. Sel nedeniyle caddede birçok araç sürüklenirken sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına almaya çalıştı.

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Sel nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise hasar meydana geldiği belirtildi.

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Sel nedeniyle caddede cöp konteynerleri de sürüklendi. İlçede Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan alt geçit de suyla kaplandı. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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