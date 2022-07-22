Ankara-Yerköy-Kayseri YHT ne zaman açılacak? Ankara-Kayseri-Yozgat Yüksek Hızlı Tren projesi ne zaman bitecek? Ankara-Kayseri YHT bilet fiyatı ne kadar? İller arası YHT ağı her geçen gün daha da gelişiyor. Son olarak Ankara-Yerköy-Kayseri hattında yeni bir yüksek hızlı tren projesi için düğmeye basıldı. Bölge halkının ulaşımını ciddi oranda rahatlatacak olan Ankara-Yerköy-Kayseri YHT hattının temeli 23 Temmuz'da atılacak. Vatandaşlar da şimdiden bilet fiyatlarının ne kadar olacağını ve YHT hattının ne zaman açılacağını araştırmaya başladı.

Ankara-Yerköy-Kayseri YHT ne zaman açılacak? Ankara-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesi ne zaman bitecek? Ankara-Kayseri YHT bilet fiyatı ne kadar? İller arası YHT ağı her geçen gün daha da gelişiyor. Son olarak Ankara-Yerköy-Kayseri hattında yeni bir yüksek hızlı tren projesi için düğmeye basıldı. Bölge halkının ulaşımını ciddi oranda rahatlatacak olan Ankara-Yerköy-Kayseri YHT hattının temeli 23 Temmuz'da atılacak. Vatandaşlar da şimdiden bilet fiyatlarının ne kadar olacağını ve YHT hattının ne zaman açılacağını araştırmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre Türkiye yeni bir Hızlı Tren hattına kavuşuyor. Son yıllarda ülkemizde yenilenen demir yolu ağları nedeniyle YHT ulaşımı oldukça yaygınlaştı. Tüm bölgeleri birbirine bağlayan Yüksek Hızlı Tren projelerine bir yenisi daha ekleniyor.

Ankara-Yerköy-Kayseri YHT ne zaman açılacak?

16 Aralık 2021'de ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesinin ihalesine başladıklarını ve Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren projesini 4 yılda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Ankara-Kayseri-Yozgat Yüksek Hızlı Tren projesi ne zaman bitecek?

142 kilometre uzunluğundaki hattın temel atma töreni 23 Temmuz'da yapılacak. Temel atmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılması bekleniyor. Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Yerköy YHT Garı ile Kayseri arasında yapılacak Yerköy-Kayseri yüksek standartlı demir yolu, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demir Yolu ile entegre olacak.

Ankara-Kayseri YHT bilet fiyatı ne kadar olur?

Ankara-Kayseri YHT bilet fiyatlarına dair şu anda birşey söylemek için oldukça erken. Ancak blet fiyatlarının vatandaşın erişebielceği ücret seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.