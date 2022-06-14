Ankara Valiliği'nden sel uyarısı
Gök gürültülü yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken Valilik'ten uyarı geldi.
2022-06-14 13:15:51
4 kişinin sel felaketindan hayatını kaybettiği Ankara'da, valilik bir açıklama yaparak, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği yayımladığı uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve önlem çağrısında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Başkent Ankara günlerdir sele teslim olmuş durumda. Peş peşe gelen felaketler sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Cumartesi günü sele kapılan bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de kaybolmuştu. Arama çalışmaları 2 gün sürdü. 66 yaşındaki Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Pazar akşam saatlerinde Akyurt'ta etkili olan yağış 2 can daha aldı.
Sel sırasında iş yerinde elektrik akımına kapılan 21 yaşındaki Muhammet Şahin ile selden kaçarken düşen 67 yaşındaki Mustafa Demirel hayatını kaybetti.
YORUMLAR (0)