Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas (HAB OSB) nerede? İşçi alımı var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için kritik öneme sahip Milli Muharip Uçak mühendislik merkezinin açılışını gerçekleştirecek. Binlerce kişi de istihdam olanağı sağlayacak olan merkez 220 milyon liraya mal oldu. Toplu açılış kapsamında Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesinde (HAB OSB) yapımı tamamlanan tesisler de aynı törenle hizmete girecek.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas (HAB OSB) nerede? İşçi alımı var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için kritik öneme sahip Milli Muharip Uçak mühendislik merkezinin açılışını gerçekleştirecek. Binlerce kişi de istihdam olanağı sağlayacak olan merkez 220 milyon liraya mal oldu. Toplu açılış kapsamında Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesinde (HAB OSB) yapımı tamamlanan tesisler de aynı törenle hizmete girecek.

Türkiye savunma sanayisinin en önemli projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak projesinde bir önemli viraj daha geride kalıyor. Milli Muharip Uçak için kritik öneme sahip olan toplu açılış töreni yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Türkiye'nin en büyük Kompozit üretim binası, Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi gibi geleceğin milli teknolojileri için büyük önem taşıyan merkezler aynı gün açılacak.

2022 milon liraya mal olan Milli Muharip Uçak'ın merkezinde binlerce kişi de istihdam edilecek. Teknoloji üssü olarak görev alacak olan merkezde MMU'nun kritik aşamalaı gerçekleşecek. Binada yüksek güvenlik ve en gelişmiş teknolojiler yer alacak. Mühendislerin dışarıya bağlı kalmadan tüm aktivitelerini bina içinde gerçekleştirecekleri donanımlar bulunacak. 65 bin metrekare büyüklüğe sahip kompleks içinde spor merkezi, yemekhane, otonom kütüphane de yer alacak.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesinde (HAB OSB) 16 fabrika açılacak

Toplu açılış kapsamında Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesinde (HAB OSB) yapımı tamamlanan tesisler de aynı törenle hizmete girecek. HAB OSB'de 16 fabrika ve yönetim binasının açılışı yapılacak. Açılışına saatler kalan dev tesislerde tamamı bittiğinde 150'si sanayi kuruluşu olmak üzere 300 işletme bulunacak ve 15 bin kişiye yakın istihdam sağlanmış olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.