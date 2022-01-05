Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas HAB OSB iş başvurusu nasıl yapılır? HAB OSB işçi alımı yapılıyor mu?

HAB OSB işçi alımı yapılıyor mu? Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas HAB OSB iş başvurusu nasıl yapılır? HAB Ankara Havacılık ve Uzay Organize Sanayi Bölgesi iş başvurusu nereden yapılır? Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir proje olan MMU Projesi'nin Mühendislik Merkezi'nin yanı sıra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) yapımı tamamlanan bir dizi tesis açılış töreni yarın düzenlenecek. Binlerce kişiye istihdam sağlayacak olan MMU Mühendislik Merkezi 200 milyon lira yatırımla hayata geçti. Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi’nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle yapılacak.

HAB OSB işçi alımı yapılıyor mu? Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas HAB OSB iş başvurusu nasıl yapılır? HAB Ankara Havacılık ve Uzay Organize Sanayi Bölgesi iş başvurusu nereden yapılır? Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir proje olan MMU Projesi'nin Mühendislik Merkezi'nin yanı sıra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) yapımı tamamlanan bir dizi tesis açılış töreni yarın düzenlenecek. Binlerce kişiye istihdam sağlayacak olan MMU Mühendislik Merkezi 200 milyon lira yatırımla hayata geçti. Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak.

Türkiye'nin en önemli savunma proejelerinden biri olan Milli Muharip Uçağı rojesinde çok kritik bir viraj daha geride kalıyor. Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi'nin açılışı gerçekleşecek. Bu merkez binlerce kişiye iş imkanı da sağlayacak. Açılışı yapılacak MMU Mühendislik Merkezi, 220 milyon lira yatırımla oluşturuldu. Merkezde 2 bin 300 kişi çalışacak. TUSAŞ'ta gerçekleştirilecek törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas HAB OSB iş başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) HAB'da Müteşebbis Heyet Toplantısı'nda yaptığı açıklamada şunları demişti: "İhtisas OSB, uzay ve havacılık sektörüne yönelik yerel ve uluslararası imalat sanayi işletmelerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu sektöre odaklanmış firmaların bir araya gelmesi büyük bir sinerji oluşturacaktır diye düşünüyoruz. Buradaki faaliyetlerle özellikle havacılık ve uzay alanındaki çeşitli imalat faaliyetleri, teknolojilerin geliştirilmesi gibi çalışmalar yürütülecek."

Demir: 5 bini aşkın istihdam sağlamasını bekliyoruz

Demir, bölgenin 730 hektarlık alana yayıldığı bilgisini vererek, "HAB'da 150'si sanayi kuruluşu olmak üzere 300 işletmenin yer almasını planlıyoruz. Bölgenin, tam olarak faaliyete geçmesiyle 15 bini aşkın istihdam sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

HAB hakkında

Ankara ili Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesisleri yanında 723 hektarlık alana uzay ve havacılık alanlarında yerli sanayinin desteklenmesinin, yerli ve yabancı firmaların bir araya getirilerek sinerji oluşturulmasının, yüksek katma değerli, ileri teknolojilere dayalı ürünlerin üretilip ihracatın artırılmasının amaçlandığı, nitelikli işgücüne sahip dünyanın sayılı merkezlerinden biri olmaya aday, Türkiye ve Ankara açısından son derece öneme haiz İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) kurulması çalışmalarına Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin 16 Mayıs 2011 tarih ve 595 sayılı kararı ile başlanmış, 21 Ocak 2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 303 sicil numarasıyla 4562 sayılı OSB Kanunu'na göre tüzel kişilik olarak onaylanmıştır.

Yönetiminde; Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Ankara Sanayi Odası (ASO), Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ile Ankara Valiliği'nin (YİKOB) bulunduğu Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Uzay ve Havacılık sektörüne dayalı bir İhtisas Organize Sanayi Bölgesidir. Bundan dolayı, Kuruluş Protokolünde yazan sektör grubu ve alt sektörleri dışında herhangi bir imalat sektörünün faaliyetine kapalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.