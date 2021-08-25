4 Eylül 2021'de açılması planlanan Ankara-Sivas YHT hattı bölgede yaşayanların ve sık sık seyahat edenlerin hayatını kolaylaştıracak. Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, 4 Eylül 2021’de hattın açılacağını duyurmuştu. Açılışa sayılı günler kala vatandaşlar da Ankara-Sivas YHT bilet fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki Ankara-Sivas YHT bilet fiyatı ne kadar? Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren bileti kaç lira? Ankara Sivas arası YHT ile kaç saat?

4 Eylül 2021'de açılması planlanan Ankara-Sivas YHT hattı bölgede yaşayanların ve sık sık seyahat edenlerin hayatını kolaylaştıracak. Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, 4 Eylül 2021'de hattın açılacağını duyurmuştu. Açılışa sayılı günler kala vatandaşlar da Ankara-Sivas YHT bilet fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki Ankara-Sivas YHT bilet fiyatı ne kadar? Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren bileti kaç lira? Ankara Sivas arası YHT ile kaç saat?

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren seferlerinin bilet fiyatlarının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yıllardır beklenen bir hat olan Sivas-Ankara YHT hattında sona gelindi. Son rötuşların yapıldığı YHT hattı çok yaın zamanda hizmete açılacak. Vatandaşlar Ankara ve Sivas arasında hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlayacak. Peki Ankara-Sivas YHT bilet fiyatı ne kadar? Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren bileti kaç lira?

Ankara-Sivas YHT bilet fiyatı ne kadar?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferlerinin fiyatı henüz açıklanmadı. Ankara-Sivas YHT bilet fiyatlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor zira açılışına sayılı günler kaldı. Bu proje ile vatandaşlar Ankara-Sivas arasında hızlı seyahat imkanı bulacak.

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren bileti kaç lira?

Sivas-Anaka Yüksek Hızlı Tren seferlerinin bilet fiyatlarının uçak bilet fiyatından ucuz olması bekleniyor. Ancak otobüs biler fiyatlarından da bir miktar yüksek olması bekleniyor. Şu anda Sivas ile Ankara arasında otobüs bilet fiyatları 100 lira ile 120 lir arasında. 4 Eylül 2021'tarihinde açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarının da 150-180 lira civarında olacağı tahmin ediliyor.

Ankara Sivas arası YHT ile kaç saat?

Ankara - Yozgat - Sivas yüksek hızlı demiryolu projesi belirtilen güzergâhlar üzerindeki ulaşımı 12 saatten 2 saat 51 dakikaya düşürecektir.

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren ne zaman açılacak?

Toplam uzunluğu 405 km olan Ankara - Yerköy - Sivas hattının 293 km uzunluğundaki Yerköy - Sivas etabının yapımına Şubat 2009'da başlandı, fiziki altyapı çalışmaları %80 oranında tamamlandı ve 144 km uzunluğundaki bölümün 9 Şubat 2015'te kesin kabulü yapıldı.[kaynak belirtilmeli]. Şu anda hattın Balışeyh - Sivas kesiminde test sürüşleri sürerken, Kayaş - Balışeyh kesiminde çalışmalar sürmektedir.

153 km uzunluğundaki Ankara-Yerköy hattında minimum hızın saatte 250 km olması planlandı.

Hattın altyapı inşaatı 2008 yılında başlayarak, 2012 yılında tamamlanması ve yolcu taşınmasına başlanması planlanmıştır. Ancak, 2017 yılında hattın henüz bitmemesi üzerine dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, hattın 2018 yılında test sürüşlerinin tamamlanıp açılacağını belirtti

8 Şubat 2019'da hattın açılışı ile ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta yaptığı konuşmasında "(...) Ulaştırma Bakanı da burada. İşi takip etmez, bitirmezse eyvallah, güle güle." dedi.

Ekim 2019'da dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan hattın açılışının Mayıs 2020'den önce yapılacağını duyurdu.

Hatta gerçekleşecek ilk test sürüşünün Aralık 2019'da yapılması beklenirken Mart 2020'de gerçekleşti.

Mayıs 2021'de hattın Sivas Kongresi'nin yıldönümü olan 4 Eylül 2021'de açılacağı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.