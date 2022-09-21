Ankara Onkoloji Hastanesi kapanıyor

Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılıp Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacağını belirten Hastanemi Açın Platformu Sözcüsü Dr. Bayazıt İlhan, 'Türkiye’nin kanser tedavisinde elindeki tek değer burası. Akıl sır işi değil' dedi

Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılması üzerine Ankara'da 7 hastane kapatıldı. Şehir merkezindeki bu hastanelerin kapatılmasına yönelik tepkiler sürerken benzer bir süreç bu ay sonunda açılması planlanan Etlik Şehir Hastanesi nedeniyle yaşanacak. Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Kadın Sağlığı Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi kapatılarak Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacak. Uzmanlara göre, bu taşınma kanser hastalarının nitelikli tedaviye erişiminde güçlükleri beraberinde getirecek.

'Türkiye'nin pek çok ilinden kanser hastaları tedaviye geliyor'

Gazete Duvar'dan Nur Kaplan'ın haberine göre, Hastanemi Açın Platformu Sözcüsü Dr. Bayazıt İlhan, Onkoloji Hastanesi'nin, Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacak olmasının Türkiye'nin dört bir yanından kanser tedavisi için gelen insanları doğrudan etkileyeceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın elinde bulunan tek onkoloji hastanesinin Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğuna dikkat çeken İlhan, 50 yıllık deneyime sahip bir hastanenin işleyişine devam etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Onkoloji Hastanesi'nin senelerdir oturmuş bir sistemi var. Ameliyat, radyoterapi, kemoterapi konularında çok uzman ekipler var. Kentin kolay ulaşılabilir noktasında. Ankara Onkoloji Hastanesi'ni sadece Ankara'ya hitap eden bir hastane olarak düşünmeyin. Türkiye'nin pek çok ilinden kanser hastaları buraya gelip tedavi oluyor. Bu alanda parmakla gösterilen bir hastaneyi kapatıp, yoksul halkın vazgeçilmez hastanelerini kapatıp, sağlık hizmetine erişimi güçleştiriyorlar. Özele gidecek gücü olmayan yurttaş ne yapacak? Üniversite hastaneleri zaten çok kalabalık orada hastalar aylarca sıra beklemek zorunda kalıyor”

‘Yerleşmiş sistemi bozuyorsunuz'

Onkoloji Hastanesi'nin kapatılmaması için uzun süredir bölge halkının kampanyalar yürüttüğünü, imzalar toplandığını ifade eden İlhan, "Hastanenin yakınında Yenimahalle Belediyesi'nin açtığı konuk evi var. İl dışından gelen hastalar ve yakınları burada ücretsiz kalabiliyor, üç öğün yemek yiyor. Siz böylesine yerleşmiş bir sistemi bozuyorsunuz. Türkiye'nin kanser tedavisinde elindeki tek değer burası. Onu da kapatmak istiyorsunuz, bu hakikaten akıl sır işi değil" diye konuştu.

Hastanenin taşınmasıyla hekimlerin çalışma sisteminde de aksaklıklar yaşanacağını söyleyen İlhan, "Farklı hastanelerden hekimleri bir araya toplayıp alışık oldukları mekanizmaların dışında çalışmaya zorluyorsunuz. Sağlık hizmeti bir ekip işi, ekibi dağıtıyorsunuz. Bu durumda hastanın zarar görmemesi mümkün mü?" diye sordu. .