Ankara-Niğde Otoyolu bayramda kaç TL, ne kadar? Ankara-Niğde Otoyolu otomobil indirimli ücreti ne kadar?

Ankara-Niğde Otoyolu bayramda kaç TL, ne kadar? Ankara-Niğde Otoyolu indirimli ücreti ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Ankara-Niğde Otoyolu'nun 17 Temmuz'dan itibaren indirimli olacağını açıklamıştı. Ankara-Niğde Otoyolu bayram indirimli geçiş ücretleri belli oldu. Peki Ankara-Niğde Otoyolu indirimli geçiş ücretleri ne kadar? Ankara-Niğde Otoyolu otomobil geçiş ücreti ne kadar? Kurban bayramında Ankara-Niğde Otoyolu kaç TL?

Ankara-Niğde Otoyolu bayramda kaç TL, ne kadar? Ankara-Niğde Otoyolu indirimli ücreti ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Ankara-Niğde Otoyolu'nun 17 Temmuz'dan itibaren indirimli olacağını açıklamıştı. Ankara-Niğde Otoyolu bayram indirimli geçiş ücretleri belli oldu. Peki Ankara-Niğde Otoyolu indirimli geçiş ücretleri ne kadar? Ankara-Niğde Otoyolu otomobil geçiş ücreti ne kadar? Kurban bayramında Ankara-Niğde Otoyolu kaç TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücretlerinde yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacağı açıklamıştı. Vatandaşlar da Ankara-Niğde Otoyolu'nun bayramda indirimli geçiş ücretinin kaç para olacağını merak ediyordu. Yapılan son açıklamaya göre Ankara-Niğde Otoyolu indirimli geçiş ücreti belli oldu. Peki Ankara-Niğde Otoyolu otomobil geçişi ne kadar? Ankara-Niğde Otoyolu bayramda otomobil indirimli geçiş ücreti ne kadar? 17 Temmuz'dan (saat 00.00) itibaren geçerli olmak üzere Ankara-Niğde Otoyolu'nda fiili geçiş ücretlerine, araç sınıflarına göre yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacak.

Ankara-Niğde Otoyolu bayramda kaç TL, ne kadar?

Araç sınıfları Ankara-Kırşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Aksaray uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Nevşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Niğde uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Uygulanacak indirim ücreti (Yüzde)

1. sınıf 78,5 92,5 104 115,5 20

2. sınıf 88 104,5 117 130 40

3. sınıf 106 125 140,5 156 40

4. sınıf 135,5 156 179,5 199 40

5. sınıf 164,5 194,5 218,5 243 40

Öte yandan KGM'nin işletmesindeki otoyol ve köprülerde bayram dolayısıyla ücretsiz geçiş uygulanacak.

Ankara-Niğde Otoyolu hakkında

Otoyol 21, Türkiye'nin başkenti Ankara ile Mersin ilinin Tarsus ilçesini birbirine bağlayan otoyoldur. ve 'e bağlantı sağlamaktadır. Yolun Kulu ve Ulukışla yakınlarındaki bağlantı yollarıyla Konya'ya ve Kırşehir yakınlarındaki bağlantı yoluyla Kayseri'ye ulaşımı kolaylaştırması ve Edirne ile Şanlıurfa arasında kesintisiz otoban bağlantısını sağlaması hedeflenmektedir. Otoyol 21 Türkiye'nin en uzun otoyoludur.

Otoyol inşaatı 1978'de Pozantı-Tekir arasında başladı. 1983'te Gülek Boğazı'ndan geçen Tekir-Çamalan etabının yapımına başlandı. Pozantı-Tekir arasındaki bölüm 15 Aralık 1984'te hizmete girdi. Tarsus-Damlama etabı 12 Ekim 1992'de, Tekir-Çamalan etabı Mayıs 1993'te, Çamalan-Damlama etabı ise 25 Aralık 1993'te tamamlandı. Pozantı-Eminlik arasındaki kısım 12 Mart 2009'da, Eminlik-Kemerhisar kesimi ise 22 Kasım 2010'da trafiğe açıldı. Kemerhisar-Niğde Güney Kavşağı arası 1 Kasım 2011'de, Niğde Güney Kavşağı-Niğde Kuzey Kavşağı arası 20 Şubat 2013'te, Niğde Kuzey Kavşağı-Gölcük arası ise 16 Haziran 2014'te hizmete girdi.

Niğde-Ankara kesimi ve Kırşehir Bağlantı Yolu için YİD ihalesi, 14 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Otoyolun Ankara-Acıkuyu ve Gölcük-Alayhan etapları, 4 Eylül 2020'de trafiğe açıldı. Otoyolun son etabı olan Acıkuyu-Alayhan kesimi ise 16 Aralık 2020 tarihinde açılmıştır.

Otoyol güzergâhındaki Gülek Tüneli, yaban hayvanları için vahşi yaşam geçidi olarak yapılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.