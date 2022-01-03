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TIMETURK / GENEL / Ankara namaz vakitleri nelerdir?

Ankara namaz vakitleri nelerdir?

Namaz kılmak için ezanın hangi saatlerde okuduğunu bilmemiz gerekmekte. Bilindiği üzere namaz vakitleri beş kısımdan oluşur. Bunlar, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsıdır. Her yerin namaz vakti kendine göre değişmektedir. Peki, Ankara’da oturan kişiler farz namazlarını hangi vakitlerde kılmalıdırlar?

1 Saat Önce
2022-01-03 14:38:45
Ankara namaz vakitleri nelerdir?

Ankara namaz vakitleri kaçta okunuyor? Ankara ezan saatleri nelerdir? Ankara'da imsak vakti ne zaman? Ankara'da güneş ne zaman doğuyor? Sorularının cevabı Ankara'da oturan kişiler tarafından aranmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Ankara ezan vakitleri nelerdir?

Tarih

İmsâk

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

1 Cumartesi

06:17

08:03

13:03

15:27

17:42

19:17

2 Pazar

06:17

08:03

13:04

15:28

17:43

19:18

3 Pazartesi

06:17

08:03

13:04

15:29

17:44

19:18

4 Salı

06:17

08:03

13:05

15:30

17:45

19:19

5 Çarşamba

06:17

08:03

13:05

15:31

17:46

19:20

6 Perşembe

06:17

08:03

13:05

15:31

17:47

19:21

7 Cuma

06:17

08:03

13:06

15:32

17:48

19:22

8 Cumartesi

06:17

08:03

13:06

15:33

17:49

19:23

9 Pazar

06:17

08:03

13:07

15:34

17:50

19:23

10 Pazartesi

06:17

08:03

13:07

15:35

17:51

19:24

11 Salı

06:17

08:03

13:08

15:36

17:52

19:25

12 Çarşamba

06:17

08:02

13:08

15:37

17:53

19:26

13 Perşembe

06:17

08:02

13:08

15:38

17:54

19:27

14 Cuma

06:17

08:02

13:09

15:39

17:55

19:28

15 Cumartesi

06:17

08:01

13:09

15:40

17:56

19:29

16 Pazar

06:16

08:01

13:09

15:41

17:57

19:30

17 Pazartesi

06:16

08:00

13:10

15:42

17:58

19:31

18 Salı

06:16

08:00

13:10

15:43

17:59

19:32

19 Çarşamba

06:15

07:59

13:10

15:44

18:00

19:33

20 Perşembe

06:15

07:59

13:11

15:45

18:02

19:34

21 Cuma

06:15

07:58

13:11

15:46

18:03

19:35

22 Cumartesi

06:14

07:58

13:11

15:47

18:04

19:36

23 Pazar

06:14

07:57

13:11

15:48

18:05

19:37

24 Pazartesi

06:13

07:56

13:12

15:49

18:06

19:38

25 Salı

06:13

07:56

13:12

15:50

18:07

19:39

26 Çarşamba

06:12

07:55

13:12

15:51

18:09

19:40

27 Perşembe

06:11

07:54

13:12

15:52

18:10

19:41

28 Cuma

06:11

07:53

13:13

15:53

18:11

19:42

29 Cumartesi

06:10

07:52

13:13

15:54

18:12

19:43

30 Pazar

06:10

07:52

13:13

15:55

18:14

19:44

31 Pazartesi

06:09

07:51

13:13

15:56

18:15

19:45

Abdest nasıl alınır?

1- Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

2- Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

3- Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

4- Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

5- Alından başlayarak saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

6- Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. Aynı şekilde sol kolda 3 defa bu şekilde yıkanır.

7- Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir. Ardından kulaklar meshedilir.

8- Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

9- Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber yıkanır.


Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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