Ankara Millet Bahçesi nerede? Ankara AKM Millet Bahçesi'ne nasıl, hangi otobüsle gidilir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri Ankara'da açıldı. Ankara AKM Millet Bahçesi yeşil alanları ve sosyal donatılıları ile Ankaralıların şehir stresinden uzaklaşıp rahat bir nefes alacağı yer olacak. 700 bin metre kare alan üzerine kurulan dev Ankara Millet Bahçesi'nde millet kıraathanesi, binicilik ve etkinlik çayırları, oyun alanları, açık hava sineması ve bisiklet parkı gibi alanlar da yer alıyor. İşte Ankara AKM Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir sorusunun yanıtı..

Ankara Millet Bahçesi nerede? Ankara AKM Millet Bahçesi'ne nasıl, hangi otobüsle gidilir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri Ankara'da açıldı. Ankara AKM Millet Bahçesi yeşil alanları ve sosyal donatılıları ile Ankaralıların şehir stresinden uzaklaşıp rahat bir nefes alacağı yer olacak. 700 bin metre kare alan üzerine kurulan dev Ankara Millet Bahçesi'nde millet kıraathanesi, binicilik ve etkinlik çayırları, oyun alanları, açık hava sineması ve bisiklet parkı gibi alanlar da yer alıyor. İşte Ankara AKM Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir sorusunun yanıtı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası hafta sonunu Ankara Millet Bahçesi'ne gitmek isteyen binlerce Ankaralı Ankara Millet Bahçesi nerede? Ankara AKM Millet Bahçesi'ne nasıl, hangi otobüsle gidilir? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Ankara Millet Bahçesi nerede?

Ankara Millet Bahçesi Ankara'da eski hipodrom alanında inşa edildi. 700 metre kare alana kurulan Ankara AKM Millet Bahçesi Konya yolu sınır olmak üzere başlayacak ve doğuda Sıhhiye Meydanı'na ve kuzey tarafında Ulus Heykel Meydanı'na kadar devam edecektir. Ankara AKM Millet Bahçesi, Atatürk Orman Çiftliği, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'munun bulunduğu alanı birbirine bağlıyor.

Ankara AKM Millet Bahçesi'ne nasıl, hangi otobüsle gidilir?

Ankara AKM Millet Bahçesi'ne ulaşım toplu taşına ile Ankara'nın her yerinden kolayca yapılabilir. Yukarında belirtilen noktalara ulaşım saatlerini ve sefer sayılarını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında şunları söyledi: Başkent Millet Bahçesi 700 bin metrekare alanı üzerine kuruldu. AKM ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasıyla Başkent Millet Bahçemiz her yaştan insanımıza hitap eden imkanlara sahiptir. İçinde binlerce kitap olan millet kıraathanesi olacak. Doğum merkezi, binicilik ve etkinlik çayırları, oyun alanları, açık hava sineması ve bisiklet parkı gibi bölümler de millet bahçemizde yer alıyor. İçinde 5 bin kişilik konferans salonuyla sergi alanlarının olduğu kültür merkezi bulunuyor. Cami, sanat atölyesi, sağlık merkezi gibi alanlarla Ankaralılara başkentlik unvanına yakışır bir eser kazandırdık. Özel günlerimizi ve bayram törenlerini hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Ankara AKM Millet Bahçesi özellikleri

AKM Millet Bahçesi, millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacak.

Ankara AKM millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.

Ankara AKM millet bahçesinde 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor. Millet bahçesinde, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu yer alıyor.

Toplam 30 bin 250 metrekarelik alana, basketbol sahaları, 2,7 kilometrelik koşu ve bisiklet yolu ile 1320 metrekarelik olimpik standartlarda kaykay pisti, 1007 metrekarelik buz pisti, çocuk oyun alanları ile çok amaçlı spor sahaları ve etkinlik adası yapıldı.

Vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.