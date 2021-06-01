Ankara KPSS ücreti yardımı nasıl alınır? ABB KPSS ücreti yardım başvurusu nasıl yapılır?

Ekonomik durumu zayıf olan binlerce kişinin KPSS ücretlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) karşılayacak. KPSS sınavına başvurmak isteyen binlerce kişi Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından Ankara KPSS ücreti yardımı nasıl alınır diye araştırmaya başladı. Ankara'da yaşayıp KPSS sınavına girecek olan binlerce kişi ABB'nin bu hamlesi ile sevindi. Peki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) KPSS ücreti yardım başvurusu nasıl yapılır? KPSS yardım başvurusu nereden yapılır? 2021 KPSS yardımı kimlere ödenir? Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS başvuru ücreti yardımının detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Peki KPSS başvuru ücreti yardımı kimlere verilir?

Ekonomik durumu zayıf olan binlerce kişinin KPSS ücretlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) karşılayacak. KPSS sınavına başvurmak isteyen binlerce kişi Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından Ankara KPSS ücreti yardımı nasıl alınır diye araştırmaya başladı. Ankara'da yaşayıp KPSS sınavına girecek olan binlerce kişi ABB'nin bu hamlesi ile sevindi. Peki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) KPSS ücreti yardım başvurusu nasıl yapılır? KPSS yardım başvurusu nereden yapılır? 2021 KPSS yardımı kimlere ödenir? Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS başvuru ücreti yardımının detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Peki KPSS başvuru ücreti yardımı kimlere verilir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş gençleri sevindirmeye devam ediyor. Gençlere ücretsiz internet veren Yavaş şimdi de KPSS sıanvına girecek olanların sınav ücretlerini karşılayacağını duyurdu. Peki Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS ücreti yardımı nasıl alınır? ABB KPSS ücreti yardım başvurusu nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti yardımı kimlere verilir?

Ankara KPSS ücreti yardımı nasıl alınır?

Pandemi sürecinde artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle sosyal yardım alan ailelere destek vermeyi sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de bu ailelere mensup kişiler ile çocuklarından Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olanların sınav ücretlerini karşılayacak. Yavaş açıkalmasında "Sosyal yardım alıp KPSS'ye başvuran ihtiyaç sahiplerinin sınav ücretlerini karşılıyoruz." Yani KPSS sınavı ücret yardımı alabilmek için sosyal yardım alan bir ailede olmak gerekiyor.

KPSS ücreti yardım başvurusu nasıl yapılır?

Akara Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği KPSS ücereti yardımını almaya hak kazananlar sıanv ücretini alabilmek için;

1- ÖSYM tarafından onaylanmış KPSS Başvuru Formu'nu https://forms.ankara.bel.tr/kpss2021 adresinden girilen sisteme yüklemek zorunludur.

2- Sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden düzenli olarak sosyal yardım alan ailelerin çocukları ve kendileri başvurabilirler.

3- Ücret yardımı alacak olan kişinin 35 yaşını geçmemiş olması gerekiyor.

4- 9 Haziran 2021 saat 18.00'a kadar https://forms.ankara.bel.tr/kpss2021 adresinden başvurmaları gerekiyor.

İNTERNET VE YKS ÜCRET YARDIMINDAN SONRA KPSS DESTEĞİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eğitimde eşitlik ilkesi doğrultusunda gençlere eğitim desteği vermeyi sürdürüyor. Uzaktan eğitim alan çocukların yararlanması için 918 mahalleye ücretsiz internet ile sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına 6 ay boyunca 10 GB ücretsiz mobil internet desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi daha sonra da sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının YKS ücretlerini karşıladı. Büyükşehir Belediyesi şimdi de pandemi nedeniyle artan ekonomik sıkıntılar üzerine bu ailelere mensup olanlardan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) gireceklerin sınav ücretlerini karşılayacak.

2021 KPSS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.