2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimlerin başlanacağının açıklanmasından sonra aileler çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını kara kara düşünmeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ihtiyaç sahibi bireylere kırtasiye yardımı yapılacağını açıkladı. Peki Ankara kırtasiye yardımı nasıl alınır? ABB kırtasiye yardımı kimlere verilir? Ankara Büyükşehir Belediyesi kırtasiye yardımı başvurusu nereye, nasıl yapılır?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimlerin başlanacağının açıklanmasından sonra aileler çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını kara kara düşünmeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ihtiyaç sahibi bireylere kırtasiye yardımı yapılacağını açıkladı. Peki Ankara kırtasiye yardımı nasıl alınır? ABB kırtasiye yardımı kimlere verilir? Ankara Büyükşehir Belediyesi kırtasiye yardımı başvurusu nereye, nasıl yapılır?

Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların açılıp açılmayacaına ilişkin alınan son kararı açıkladı. Erdoğan okulların 6 Eylül'de açılacağını duyurdu. Bu açıklamadan sonra aileler çocuklarının kırtasiye ihtiyacını gidermek için kolları sıvadı. Maddi durumu yerinde olmayanlara belediyeler tarafındak okul-kırtasiye yardımı yapılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi de ihtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı yapacağını duyurdu. Peki Ankara kırtasiye yardımı nasıl alınır? ABB kırtasiye yardımı kimlere verilir?

Ankara kırtasiye yardımı nasıl alınır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alan Ankaralılara kırtasiye desteği verecek. Açıklamayı ABB Başkanı Mansur Yavaş yaptı. Yavaş “Sosyal yardım alan 99 bin 282 ailemizin Başkent Kartı'na 163 bin 459 evladının eğitim masrafı için kişi başı 150'şer liradan toplam 24 milyon 518 bin 850 TL yükleme yapıyoruz. Evlatlarımız yeter ki okusun, gelecek hayallerinden hiç vazgeçmesin. Ömrüm yettiğince her çocuğumun destekçisiyim.” dedi.

ABB kırtasiye yardımı kimlere verilir?

Bu kapsamda sosyal yardım alan 99 bin 282 ailenin toplam 163 bin 459 çocuğu için Başkent Kartı'na eğitim ve kırtasiye masrafları için 20 Ağustos'tan itibaren yükleme yapılacak.

Ankara kırtasiye yardımı ne kadar?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vartandaşlara kişi başı 150'şer lira yardım yapacak.

20 Ağustos'ta hesaplara yatacak

Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ve okula başlayacak çocuğu olan ailelerin Başkent Kartı'na 20 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yükleme yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.