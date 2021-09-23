Ankara hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Ankara’nın Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Ankara’da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Ankara’da hava durumu nasıl olacak? Ankara’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Ankara’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Ankara’ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Ankara hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Ankara'nın Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Ankara'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Ankara'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Ankara'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Ankara'ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Ankara'ya ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Ankara hava durumu..

Ankara 30 günlük hava durumu (23 Eylül 2021 Perşembe ve 21 Ekim 2021 Perşembe)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Ankara'da hava sıcaklığı maksimum 24 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 13 derece olarak ölçülmüştür. Ankara'da 23 Eylül-21 Ekim tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 15 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 4 derece olarak ölçülmüştür. 23 Eylül Perşembe ve 15 Ekim Cuma tarihlerinde Ankara'da sağanak yağış görülse de genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olduğu söylenebilir. 23 Eylül Perşembe ve 15 Ekim Cuma sağanak yağışın görüleceği Ankara'da diğer günler sıcak ve bol güneşli geçecektir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 13-17 derece arasında olacaktır.

23 Eylül Perşembe Ankara hava durumu

23 Eylül 2021 Perşembe günü Ankara'da 13 derece yer yer yoğun yağışlı bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: BGB 2 km/sa

Görüş Uzaklığı: 10 km

Nem: %67

Çiy Noktası: 5 C

Bulut Oranı: %38

Basınç: ↑ 1012 mbar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.