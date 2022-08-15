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TIMETURK / GENEL / Ankara Ezan Kaçta Okunacak? Ankara Namaz Vakitleri

Ankara Ezan Kaçta Okunacak? Ankara Namaz Vakitleri

Ankara sabah ezanı saat kaçta okunacak? Ankara namaz vakitleri nedir? Ankara akşam ezanı saatleri neler? Türkiye’nin başkenti Ankara ili namaz vakitleri hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

2 Saat Önce
2022-08-15 00:28:45
Ankara Ezan Kaçta Okunacak? Ankara Namaz Vakitleri

Ankara Haftalık Ezan Vakti

Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

15 Ağustos 2022 Pazartesi

04:18

05:53

12:58

16:46

19:53

21:22

16 Ağustos 2022 Salı

04:20

05:54

12:58

16:46

19:52

21:20

17 Ağustos 2022 Çarşamba

04:21

05:55

12:58

16:45

19:51

21:18

18 Ağustos 2022 Perşembe

04:22

05:56

12:58

16:44

19:49

21:17

19 Ağustos 2022 Cuma

04:24

05:57

12:57

16:44

19:48

21:15

20 Ağustos 2022 Cumartesi

04:25

05:58

12:57

16:43

19:47

21:13

21 Ağustos 2022 Pazar

04:26

05:59

12:57

16:42

19:45

21:11

Ankara Aylık Ezan Vakti

Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

15 Ağustos 2022 Pazartesi

04:18

05:53

12:58

16:46

19:53

21:22

16 Ağustos 2022 Salı

04:20

05:54

12:58

16:46

19:52

21:20

17 Ağustos 2022 Çarşamba

04:21

05:55

12:58

16:45

19:51

21:18

18 Ağustos 2022 Perşembe

04:22

05:56

12:58

16:44

19:49

21:17

19 Ağustos 2022 Cuma

04:24

05:57

12:57

16:44

19:48

21:15

20 Ağustos 2022 Cumartesi

04:25

05:58

12:57

16:43

19:47

21:13

21 Ağustos 2022 Pazar

04:26

05:59

12:57

16:42

19:45

21:11

22 Ağustos 2022 Pazartesi

04:28

06:00

12:57

16:42

19:44

21:09

23 Ağustos 2022 Salı

04:29

06:01

12:56

16:41

19:42

21:08

24 Ağustos 2022 Çarşamba

04:30

06:02

12:56

16:40

19:41

21:06

25 Ağustos 2022 Perşembe

04:32

06:02

12:56

16:39

19:39

21:04

26 Ağustos 2022 Cuma

04:33

06:03

12:56

16:39

19:38

21:02

27 Ağustos 2022 Cumartesi

04:34

06:04

12:55

16:38

19:36

21:00

28 Ağustos 2022 Pazar

04:36

06:05

12:55

16:37

19:35

20:58

29 Ağustos 2022 Pazartesi

04:37

06:06

12:55

16:36

19:33

20:57

30 Ağustos 2022 Salı

04:38

06:07

12:54

16:35

19:32

20:55

31 Ağustos 2022 Çarşamba

04:39

06:08

12:54

16:34

19:30

20:53

01 Eylül 2022 Perşembe

04:41

06:09

12:54

16:34

19:29

20:51

02 Eylül 2022 Cuma

04:42

06:10

12:53

16:33

19:27

20:49

03 Eylül 2022 Cumartesi

04:43

06:11

12:53

16:32

19:25

20:47

04 Eylül 2022 Pazar

04:44

06:12

12:53

16:31

19:24

20:45

05 Eylül 2022 Pazartesi

04:46

06:13

12:52

16:30

19:22

20:44

06 Eylül 2022 Salı

04:47

06:14

12:52

16:29

19:21

20:42

07 Eylül 2022 Çarşamba

04:48

06:15

12:52

16:28

19:19

20:40

08 Eylül 2022 Perşembe

04:49

06:16

12:51

16:27

19:17

20:38

09 Eylül 2022 Cuma

04:50

06:17

12:51

16:26

19:16

20:36

10 Eylül 2022 Cumartesi

04:52

06:18

12:51

16:25

19:14

20:34

11 Eylül 2022 Pazar

04:53

06:18

12:50

16:24

19:12

20:33

12 Eylül 2022 Pazartesi

04:54

06:19

12:50

16:23

19:11

20:31

13 Eylül 2022 Salı

04:55

06:20

12:50

16:22

19:09

20:29

14 Eylül 2022 Çarşamba

04:56

06:21

12:49

16:21

19:07

20:27

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