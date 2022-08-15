Ankara Ezan Kaçta Okunacak? Ankara Namaz Vakitleri
Ankara sabah ezanı saat kaçta okunacak? Ankara namaz vakitleri nedir? Ankara akşam ezanı saatleri neler? Türkiye’nin başkenti Ankara ili namaz vakitleri hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar…
2022-08-15 00:28:45
Ankara Haftalık Ezan Vakti
|
Miladi Tarih
|
İmsak
|
Güneş
|
Öğle
|
İkindi
|
Akşam
|
Yatsı
|
15 Ağustos 2022 Pazartesi
|
04:18
|
05:53
|
12:58
|
16:46
|
19:53
|
21:22
|
16 Ağustos 2022 Salı
|
04:20
|
05:54
|
12:58
|
16:46
|
19:52
|
21:20
|
17 Ağustos 2022 Çarşamba
|
04:21
|
05:55
|
12:58
|
16:45
|
19:51
|
21:18
|
18 Ağustos 2022 Perşembe
|
04:22
|
05:56
|
12:58
|
16:44
|
19:49
|
21:17
|
19 Ağustos 2022 Cuma
|
04:24
|
05:57
|
12:57
|
16:44
|
19:48
|
21:15
|
20 Ağustos 2022 Cumartesi
|
04:25
|
05:58
|
12:57
|
16:43
|
19:47
|
21:13
|
21 Ağustos 2022 Pazar
|
04:26
|
05:59
|
12:57
|
16:42
|
19:45
|
21:11
Ankara Aylık Ezan Vakti
|
Miladi Tarih
|
İmsak
|
Güneş
|
Öğle
|
İkindi
|
Akşam
|
Yatsı
|
15 Ağustos 2022 Pazartesi
|
04:18
|
05:53
|
12:58
|
16:46
|
19:53
|
21:22
|
16 Ağustos 2022 Salı
|
04:20
|
05:54
|
12:58
|
16:46
|
19:52
|
21:20
|
17 Ağustos 2022 Çarşamba
|
04:21
|
05:55
|
12:58
|
16:45
|
19:51
|
21:18
|
18 Ağustos 2022 Perşembe
|
04:22
|
05:56
|
12:58
|
16:44
|
19:49
|
21:17
|
19 Ağustos 2022 Cuma
|
04:24
|
05:57
|
12:57
|
16:44
|
19:48
|
21:15
|
20 Ağustos 2022 Cumartesi
|
04:25
|
05:58
|
12:57
|
16:43
|
19:47
|
21:13
|
21 Ağustos 2022 Pazar
|
04:26
|
05:59
|
12:57
|
16:42
|
19:45
|
21:11
|
22 Ağustos 2022 Pazartesi
|
04:28
|
06:00
|
12:57
|
16:42
|
19:44
|
21:09
|
23 Ağustos 2022 Salı
|
04:29
|
06:01
|
12:56
|
16:41
|
19:42
|
21:08
|
24 Ağustos 2022 Çarşamba
|
04:30
|
06:02
|
12:56
|
16:40
|
19:41
|
21:06
|
25 Ağustos 2022 Perşembe
|
04:32
|
06:02
|
12:56
|
16:39
|
19:39
|
21:04
|
26 Ağustos 2022 Cuma
|
04:33
|
06:03
|
12:56
|
16:39
|
19:38
|
21:02
|
27 Ağustos 2022 Cumartesi
|
04:34
|
06:04
|
12:55
|
16:38
|
19:36
|
21:00
|
28 Ağustos 2022 Pazar
|
04:36
|
06:05
|
12:55
|
16:37
|
19:35
|
20:58
|
29 Ağustos 2022 Pazartesi
|
04:37
|
06:06
|
12:55
|
16:36
|
19:33
|
20:57
|
30 Ağustos 2022 Salı
|
04:38
|
06:07
|
12:54
|
16:35
|
19:32
|
20:55
|
31 Ağustos 2022 Çarşamba
|
04:39
|
06:08
|
12:54
|
16:34
|
19:30
|
20:53
|
01 Eylül 2022 Perşembe
|
04:41
|
06:09
|
12:54
|
16:34
|
19:29
|
20:51
|
02 Eylül 2022 Cuma
|
04:42
|
06:10
|
12:53
|
16:33
|
19:27
|
20:49
|
03 Eylül 2022 Cumartesi
|
04:43
|
06:11
|
12:53
|
16:32
|
19:25
|
20:47
|
04 Eylül 2022 Pazar
|
04:44
|
06:12
|
12:53
|
16:31
|
19:24
|
20:45
|
05 Eylül 2022 Pazartesi
|
04:46
|
06:13
|
12:52
|
16:30
|
19:22
|
20:44
|
06 Eylül 2022 Salı
|
04:47
|
06:14
|
12:52
|
16:29
|
19:21
|
20:42
|
07 Eylül 2022 Çarşamba
|
04:48
|
06:15
|
12:52
|
16:28
|
19:19
|
20:40
|
08 Eylül 2022 Perşembe
|
04:49
|
06:16
|
12:51
|
16:27
|
19:17
|
20:38
|
09 Eylül 2022 Cuma
|
04:50
|
06:17
|
12:51
|
16:26
|
19:16
|
20:36
|
10 Eylül 2022 Cumartesi
|
04:52
|
06:18
|
12:51
|
16:25
|
19:14
|
20:34
|
11 Eylül 2022 Pazar
|
04:53
|
06:18
|
12:50
|
16:24
|
19:12
|
20:33
|
12 Eylül 2022 Pazartesi
|
04:54
|
06:19
|
12:50
|
16:23
|
19:11
|
20:31
|
13 Eylül 2022 Salı
|
04:55
|
06:20
|
12:50
|
16:22
|
19:09
|
20:29
|
14 Eylül 2022 Çarşamba
|
04:56
|
06:21
|
12:49
|
16:21
|
19:07
|
20:27
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