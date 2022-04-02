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TIMETURK / GENEL / Ankara'da simitin yeni fiyatı ne oldu? Ankara'da simit zamlandı mı ? Ankara yeni simit fiyatı nedir?

Ankara'da simitin yeni fiyatı ne oldu? Ankara'da simit zamlandı mı ? Ankara yeni simit fiyatı nedir?

Gerek dünyada buğday fiyatlarının artması gerekde enflasyon sebebi ile yükselen hammadde fiyatları gıda ürünleride etkisi altına alıyor. Bu durumdan etkilen bir diğer isim ise simit oldu. Simitin Ankara'daki fiyatı güncellendi. Peki, birçok kişinin sabah kahvaltısı olan simitin yeni fiyatı ne oldu? Ankara'da simitin yeni fiyatı ne oldu? Ankara'da simit zamlandı mı ? Ankara yeni simit fiyatı nedir? İşte detaylar...

36 Dakika Önce
2022-04-02 16:59:10
Ankara'da simitin yeni fiyatı ne oldu? Ankara'da simit zamlandı mı ? Ankara yeni simit fiyatı nedir?

Gerek dünyada buğday fiyatlarının artması gerekde enflasyon sebebi ile yükselen hammadde fiyatları gıda ürünleride etkisi altına alıyor. Bu durumdan etkilen bir diğer isim ise simit oldu. Simitin Ankara'daki fiyatı güncellendi. Peki, birçok kişinin sabah kahvaltısı olan simitin yeni fiyatı ne oldu? Ankara'da simitin yeni fiyatı ne oldu? Ankara'da simit zamlandı mı ? Ankara yeni simit fiyatı nedir? İşte detaylar...

ANKARA'DA SİMİT ZAMLANDI MI? ANKARA YENİ SİMİT FİYATI NE OLDU?

Ankara'da satılan simitlerin fiyatı 4 Nisan 2022 tarihinde itibaren zamlanacağı açıklandı. Buğday fiyatları ve aylık yüksek enflasyon ve belirtileri birçok ürüne yeni zamlarıda beraberinde getiriyor. Daha öncesinde yapılan zamlar ile 3.5 TL ye yükselen simit, yeni zam kararın ardından artık 4 TL'den satışa sunulacak. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 4 liradan satılacak olan simit zammı 4 Nisan'da uygulamaya girecek. .

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