Ankara'da saat kaçta otobüsler indirimli? Ankara'da EGO otobüsleri hangi saatlerde indirimli? Saat 7'de otobüsler indirimli mi? Ankara'da toplu taşımada indirimli sisteme geçildi. EGO otobüsleri ve toplu taşımalarında geçerli olan uygulamaya göre Ankara'da belli saatler arasında toplu taşımayı kullananlardan tam ücret 6,50 TL yerine 4,50 TL kesilecek. Ankara'da yaşayanlar EGO seferlerinde indirimli otobüs saatlerinin kaç olduğunu merak ediyor.

Ankara'da saat kaçta otobüsler indirimli? Ankara'da EGO otobüsleri hangi saatlerde indirimli? Saat 7'de otobüsler indirimli mi? Ankara'da toplu taşımada bundan böyle belli saatler arasında indirim uygulanmasına karar verildi. Ankara'da EGO toplu ulaşım sistemlerini kullanan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde hangi saatlerde ulaşımın indirimli olduğunu araştırmaya başladı. EGO indirimli saat aralığını duyurdu.

Ankara'da saat kaçta otobüsler indirimli?

Ankara toplu taşına sistemi (EGO) 12 Eylül'de okulların açıldığı ilk gün 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle toplu taşıma araçlarının servis planlamasında kışlık program uygulamasına geçecek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı sabah saatlerinde indirimli tarife uygulaması, kışlık servis programlamasında da devam edecek. Abnkara'da EGO seferlerinde sabahın ilk saatlerinde 06.00 ile 06.45 saatleri arasında indirimli tarife uygulanacak.

Ankara'da EGO otobüsleri hangi saatlerde indirimli?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında Şehir içi ulaşımında sadece 06.00 ile 06.45 saatleri arasında uygulanan indirimli tarifeyle, EGO Genel Müdürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY'da geçerli olacak tam ücret 6,50 TL yerine 4,50 TL olarak ücretlendirilecek.

Saat 7'de otobüsler indirimli mi?

Ankara'da indirimli tarife en geç 06.45'e kadar geçerlidir.

Trafik sıkışıklığının azaltılması hedefleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara'da ilk kez başlattığı bu uygulamayla, Ankara'da yaşayanların toplu taşıma maliyetlerinin düşürülmesi, özel araçları olanların toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik edilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması ve toplu taşıma hizmetinin sabah yoğun saatlerde daha konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

EGO nedir?

Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü, Ankara'da Ulaşım hizmetleri veren Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kuruluştur. 1 Ocak 1950'de Belediye Otobüs İdaresi bünyesine dâhil edilmiştir. 1950-2001 yılları arasında Ankara'ya havagazı (1990'lardan sonra doğalgaz[kaynak belirtilmeli]) ve elektrik dağıtımı da yapan kuruluş, bu hizmetlerin özelleştirilmesi ile birlikte günümüzde sadece otobüs, raylı sistem ve teleferik ile şehir içi toplu ulaşımı hizmeti vermektedir.