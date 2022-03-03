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Ankara'da okullar tatil mi ? Ankara'da yarın (4 Mart) okullar tatil mi olacak?

Dün Ankara'da etkisini gösteren kar yağışının ardından birçok veli ve öğrenci Ankara'da yarın (4 Mart) kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Sorunun cevabı için Ankara Valiliği'nden açıklama yapılması bekleniyor Ankara'da okullar tatil mi ? Ankara'da yarın (4 Mart) okullar tatil mi olacak? İşte detaylar...

20 Dakika Önce
2022-03-03 20:35:43
Ankara'da okullar tatil mi ? Ankara'da yarın (4 Mart) okullar tatil mi olacak?

Dün Ankara'da etkisini gösteren kar yağışının ardından birçok veli Ankara'da yarın (4 Mart) kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Sorunun cevabı için Ankara Valiliğinden bir açıklama yapılması bekleniyor? Ankara'da okullar tatil mi ? Ankara'da yarın (4 Mart) okullar tatil mi olacak?

Hafta başından itibaren yurdun belirli kesimlerinde etkisi gösteren kar yağışı Ankara'yı da etkisi altına aldı. Kar yağdığında bir kentin en büyük sorunu bilindiği üzere ulaşım oluyor. Birçok öğrenci, okullarına ya yürüyerek yada servis ile ulaşım sağlıyor. Veliler yarın (4 Mart) Ankara'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor...

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? ANKARA VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI VAR MI?

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından okullar tatil edilip edilmediği araştırma konusu olurken Valilikten bugün için bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Ankara'da 4 Mart (Yarın) okullar tatil edilecek mi? sorusu ise henüz netlik kazanmadı. Valilik açıklaması duyurulduğunda haberimiz yenilenecektir.

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