DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sırbistan'da Rusya'ya destek protestosu
Almanya’dan kritik hamle: Bazı ülkelere yapılan askeri yardımlar 2 milyar avroya çıkıyor
Survivor Adem sakatlandı mı? Survior Adem yarışamayacak mı? Adem ne zaman iyileşecek?
Sabah yazarı: Emeklinin cebi bayram edecek
16 Nisan benzine zam mı geldi? Benzine zam mı yapıldı? 16 Nisan benzine zam benzine zam var mı, gelecek mi?
Ankara’da Öğrenci Abonman Ücretlerine Yapılan Zam Geri Alındı
'İmran Han, Erdoğan'ın orduyla olan ilişkisinden ders almalıydı'
16 Nisan Mazota zam mı geldi? 16 Nisan Benzin ve motorine (mazot) zam mı yapıldı? Motorine zam var mı?
Rusya duyurdu: Kiev’deki askeri fabrika yüksek hassasiyetli silahla vuruldu
Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım misillemesi: Johnson da listede!
Kudüs'teki Hristiyan lider: Mescid-i Aksa'yı savunurken öleceğiz
ÖSYM Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevi ücreti 2022 | Öğretmen MEB, AÖF (AUGİS) sınav görevli ücretleri?
Bakan Nebati ekonomik toplantılar için ABD'ye gidiyor
Onur Nizamoğlu, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi: Alacağın olsun Abdullah hoca
Gökbilimciler, şimdiye kadar hiç gözlenmeyen bir nesne keşfetiler

İSTANBUL

19:51:00

İftar vakti

BURSA

19:50

04:47
19:50
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:34

04:33
19:34
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:17

04:17
19:17
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:00

03:59
19:00
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:48

03:56
18:48
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:51:00

İftar vakti

ANKARA

19:34

04:33
SAHUR
19:34
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Ankara’da Öğrenci Abonman Ücretlerine Yapılan Zam Geri Alındı

Ankara’da Öğrenci Abonman Ücretlerine Yapılan Zam Geri Alındı

Ankara’da öğrenci abonman ücretlerinin 90 TL’den 60 TL’ye indirilmesine dair önerge Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edildi.

45 Dakika Önce
2022-04-16 13:30:33
Ankara’da Öğrenci Abonman Ücretlerine Yapılan Zam Geri Alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ulaşımla ilgili önerge görüşüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, görüşmelerde yaptığı konuşmada “Bizim buradaki teklifimiz 60 liradan 90 liraya çıkarılan öğrenci abonmanı ücretlerinin 30 lirasını biz süspanse edelim. Öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapalım diyoruz. Bu şekilde karar alınmasını istiyoruz” dedi.

Meclis toplantısında görüşülen önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre zamlanan öğrenci abonman ücretleri 90 TL'den tekrar 60 TL'ye indirilecek, tüm aktarmalardan ücret alınmayacak, oluşacak mali kayıplar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak, öğrenci abonman kartları tüm Ankara'da geçerli olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse haberi sosyal medya hesabından duyurarak “Öğrenci Abonman Ücretine yapılan zammı geriye alarak 90 TL'den 60 TL'ye indirecek şekilde AK Parti ve MHP Meclis üyelerinin oylarıyla, Cumhur İttifakı olarak karar alarak, CHP ve İYİ Parti'nin olumsuz oylarına rağmen Büyükşehir Meclisinden geçirdik. Öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş