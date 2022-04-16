Ankara’da Öğrenci Abonman Ücretlerine Yapılan Zam Geri Alındı

Ankara’da öğrenci abonman ücretlerinin 90 TL’den 60 TL’ye indirilmesine dair önerge Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ulaşımla ilgili önerge görüşüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, görüşmelerde yaptığı konuşmada “Bizim buradaki teklifimiz 60 liradan 90 liraya çıkarılan öğrenci abonmanı ücretlerinin 30 lirasını biz süspanse edelim. Öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapalım diyoruz. Bu şekilde karar alınmasını istiyoruz” dedi.

Meclis toplantısında görüşülen önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre zamlanan öğrenci abonman ücretleri 90 TL'den tekrar 60 TL'ye indirilecek, tüm aktarmalardan ücret alınmayacak, oluşacak mali kayıplar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak, öğrenci abonman kartları tüm Ankara'da geçerli olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse haberi sosyal medya hesabından duyurarak “Öğrenci Abonman Ücretine yapılan zammı geriye alarak 90 TL'den 60 TL'ye indirecek şekilde AK Parti ve MHP Meclis üyelerinin oylarıyla, Cumhur İttifakı olarak karar alarak, CHP ve İYİ Parti'nin olumsuz oylarına rağmen Büyükşehir Meclisinden geçirdik. Öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi. .