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TIMETURK / GENEL / Ankara'da ne kadar su kaldı? Ankara barajlarında ne kadar su var? Ankara baraj doluluk oranı

Ankara'da ne kadar su kaldı? Ankara barajlarında ne kadar su var? Ankara baraj doluluk oranı

Ankara baraj doluluk oranı | Ankara'da ne kadar su kaldı? Ankara barajlarında ne kadar su var? Küresel ısınmanın getirisi olan kuraklık Türkiye'nin her yerine yavaş yavaş hissedilmeye başlanıyor. Ekim ayında olmamıza rağmen Ankara barajlarında toplam yüzde 9 oranında su kaldı. Yetkililer vatandaşlara suyu idareli kullanmaları yönünde tasarruf çağırısında bulundu.

3 Saat Önce
2021-10-28 14:00:38
Ankara'da ne kadar su kaldı? Ankara barajlarında ne kadar su var? Ankara baraj doluluk oranı

Küresel ısınmanın etkisi ile birlikte bir çok göl ve gölet kurumaya yüz tuttu. Ankara'da yağışların az olması ve tüketiin artması nedeniyle barajlar kritik seviyenin de altına düştü. Yağışların beklenenden geç gelmesi durumunda Ankara'da su sıkıntısı yaşanabileceği belirtiliyor. Peki Ankara'da ne kadar su kaldı? Ankara barajlarında ne kadar su var?

Ankara barajlarında ne kadar su var?

Ankara barajlarında su miktarı yüzde 10'un da altına düştü. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) verilerine göre, kente su sağlayan 1 milyar 584 milyon 13 bin metreküp hacimli barajlardaki aktif doluluk oranı, 27 Ekim 2020'de 209 milyon 478 bin metreküple yüzde 13,22 iken, bu yılın aynı gününde 145 milyon 598 bin metreküpe gerileyerek yüzde 9,19 ölçüldü.

Ankara barajlarında ne kadar su var?

Barajların Toplam Hacmi (m3):1.584.013.000 m3
27.10.202027.10.2021
Barajlarımızdaki Su Miktarı 400.895.000 m3 337.015.000 m3
İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı 1.208.000 m3 1.199.000 m3
- Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı : 644.000 m3
- Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı : 114.000 m3
- Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı : 441.000 m3
Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı 43.920 m3 49.180 m3
Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı 25.000 m3 28.500 m3
Şehre Verilen Toplam Su Miktarı 1.314.120 m3 1.534.480 m3
Barajlara Gelen Su Miktarı 202.420 m3 124.344 m3
Yüzde 25.30 % 21.27 %
Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: 209.478.000 m3 145.598.000 m3
Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: 9.19 %

ankara_baraj_su

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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