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TIMETURK / GENEL / Ankara'da korkutan patlama

Ankara'da korkutan patlama

Ankara'da İnönü Bulvarı MTA Kampüsü bahçesinde doğal gaz patlaması meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken gelen ilk bilgilere göre patlamada can kaynı yaşanmadı.

3 Saat Önce
2021-10-20 11:48:22
Ankara'da korkutan patlama

Ankara'da İnönü Bulvarı MTA Kampüsü bahçesinde doğal gaz patlaması meydana geldi. Maden Teknik Arama yerleşkesinde bakım sırasında meydana gelen patlamanın ardından bahçede yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken gelen ilk bilgilere göre patlamada can kaynı yaşanmadı. Öte yandan MTA da patlamayla alakalı bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz vanasında, saat 09.50'de patlama meydana geldi.

YANGIN ÇIKTI

Patlamanın ardından yangın çıktı. Çevrede panik yaşanırken, dakikalar sonra ikinci patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Eskişehir yolunun kenarındaki patlama nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlandı. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

MTA'DAN AÇIKLAMA

MTA Genel Müdürlüğü: Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama: "MTA Genel Müdürlüğü Yerleşkesindeki doğal gaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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