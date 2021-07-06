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Ankara'da FETÖ soruşturması: 66 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 'yargı teşkilatı mahrem imamı' oldukları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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06.07.2021 10:20:19
Ankara'da FETÖ soruşturması: 66 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "yargı teşkilatı mahrem imamı" oldukları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY hiyerarşisinde yargı teşkilatı mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilirken, 50 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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