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TIMETURK / GENEL / Ankara'da ekmeğe zam

Ankara'da ekmeğe zam

Ankara'da fırıncılar artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam kararı aldı. Ekmeğe yapılan zamların 5 Temmuz Salı (yarın) gününden geçerli olacağı öğrenildi.

2 Gün Önce
2022-07-04 13:11:51
Ankara'da ekmeğe zam

Ankara'da fırıncılar artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. Ata ekmeği 8 lira olurken, kepek Ekmek ise 6,50 liraya yükseldi.

Ekmeğe yapılan zamların 5 Temmuz Salı gününden geçerli olacağı öğrenildi.

Ankara Fırıncılar Odası'nın yayımladığı yeni liste şu şekilde:

fiyat lis .

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