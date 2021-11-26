Ankara'da ekmeğe ve ulaşıma zam

Ankara'da beklenen ekmek zammı geldi. 1,75 lira olan 200 gram ekmek, cuma gününden geçerli olmak üzere 2,25 TL'den satılacak. Halk Ekmek ise 250 gram ekmeği 1,25 liradan satmaya devam ediyor.

Ankara'da ekmek fiyatlarına beklenen zam geldi. Başkent'te 1,75 lira olan 200 gram ekmeğin satış fiyatı, yaklaşık yüzde 29 oranında yapılan zamla 2,25 TL'ye yükseldi. Yeni ekmek zammı cuma gününden itibaren geçerli olacak.

YENİ ZAM OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Ankara Fırıncılar Odası, ekmeğin zamlandığını duyurdu. Oda, kayıtlı esnaflara 23 Kasım akşamı ekmek zammıyla ilgili yazı göndererek, yeni ekmek tarifesinin Ankara Valiliğinde kurulan komisyonda oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdiğini açıkladı.

ESNAFLARA ZAM YAZISI GÖNDERİLDİ

Oda'ya bağlı esnaflara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: “Değerli meslektaşlarımız, bilindiği üzere Ankara Valiliğin itirazı üzerine bu gün komisyon toplanmıştır. Komisyonda oy çokluğuyla 2.25 TL tarifemiz yürürlüğe girmiştir. Perakende Ticaret kanunu bayi ve iskontoları yönetmeliği gereği market, zincir market ve süper marketlere (A101, ŞOK,BİM dahil ) %20 olarak (iskonto) belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe uyum sağlamayan fırıncı veya market, zincir market ve süper marketler uyum sağlamazlarsa Oda'mıza fırın veya marketlerin adreslerini firma ismini bize bildirmenizi istiyoruz. Bakanlıkla yaptığımız son görüşmede Bakanlığın 'Perakende Ticaret Kanunu' bayi iskontoları ve ekmek iadesi (%5) yönetmeliğine uymayan firmaları Bakanlığa bildirilmesi istenmiştir. Bakanlığın bu konuda gerekli yasal ve cezai işlemler yapacağı tarafımıza bildirilmiştir. Değerli meslektaşlarımız, Firmalarınızda cezai işlemlere maruz kalmamanız için 'Perakende Ticaret Kanunu İskonto Yönetmeliği'ne uymanız gerekmektedir. 26.11.2021 Cuma günü Ankara'da ekmek fiyatları 2,25 TL olarak yürürlüğe girecektir. Artan maliyetler karşısında firmalarımızın zarar etmemesi için kanunlarla bize verilen hakları riayet etmenizi temenni eder, işlerinizde başarılar dileriz. Ankara Fırıncılar Odası."

FIRINCILAR FEDERASYONU ZAM SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zammına ilişkin geçtiğimiz günlerde basın açıklaması gerçekleştirmişti. Kilosu 10 lira olan ekmeğin, yeni yapılacak zamla en fazla 12 liraya çıkmasının planlandığını belirten Balcı, bunun için tüm illere genelge gönderildiğini ifade ederek zam sinyali vermişti.

HALK EKMEK 1,25 TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası ise 250 gram ekmeği 1,25 liradan satmaya devam ediyor.

ULAŞIMA DA ZAM GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, kentteki toplu ulaşıma zam yapılacağını duyurdu. Son dönemde yaşanan kur artışlarının EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesine maliyetinin 290 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi. Toplu taşımaya 2 yıldır zam yapılmadığı vurgulanırken, toplu ulaşımın sürdürülebilirliği açısından zammın kaçınılmaz hale getirildiği vurgulandı.

EGO açıklamasında "Bunun yanı sıra mazot, doğalgaz, elektrik, yedek parça, personel giderleri gibi maliyet unsurlarında 2019-2021 döneminde yüzde 77,60 oranında artış yaşanmıştır. Aynı artış oranı 2017-2021 dönemi için yüzde 188,60 olarak gerçekleşmiştir. En son bilet zammı 02.09.2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu zam oranı belirlenirken bir önceki zammın yapıldığı 2017 yılından itibaren gerçekleşen maliyet artışlarının çok altında bir oran olan yüzde 30 belirlenmiş, indirimli ve öğrenci bilet ücretlerine ise zam yapılmamıştır." denildi.

Zammın kaçınılmaz hale geldiği belirtilen açıklamada Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen, iki yıldır bilet ücretlerine herhangi bir zam yapılmamış ve maliyet artışları tüm Ankara halkına paylaştırılmıştır. Ancak gerek kamu gerekse özel toplu ulaşımın sürdürülebilirliği açısından gelinen noktada zam kaçınılmaz hale gelmiştir." ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: veryansintv.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.