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TIMETURK / GENEL / Ankara'da ekmeğe ne kadar zam geldi? Ankara'da ekmek ne kadar oldu? Ekmek kaç TL ne kadar!

Ankara'da ekmeğe ne kadar zam geldi? Ankara'da ekmek ne kadar oldu? Ekmek kaç TL ne kadar!

Ankara Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı. Ankara'da ekmek fiyatlarına zam geldi. 2 lira 25 kuruş olan 200 gram ekmek 2 lira 75 kuruştan satılacak. Ankara'da ekmeğe ne kadar zam geldi? Ankara'da ekmek ne kadar oldu? Ekmek kaç TL ne kadar!

2 Saat Önce
2022-03-14 09:47:47
Ankara'da ekmeğe ne kadar zam geldi? Ankara'da ekmek ne kadar oldu? Ekmek kaç TL ne kadar!

Şubat ayında Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na başvuran Fırıncılar Odası, zam talebini yineledi. Başvuru değerlendirildi, maliyetler konuşuldu. Sonuçlar zam olarak yansıtıldı. Girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle ekmek fiyatının yükseltilmesine karar verildi. Artan fiyatlar 15 Mart tarihinden itibaren uygulanacaktır. Peki, ekmek ne kadar, kaç TL oldu, ekmeğe zam mı geldi, ekmek fiyatları ne kadar zamlandı?

Konu hakkında açıklama ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar tarafından yapıldı.

Ankara'da 15 Mart'tan İtibaren Geçerli Ekmek Fiyatları

ÇEŞİT GRAMAJ ESKİ FİYAT YENİ FİYAT

Normal ekmek 200 gr. 2.25 TL 2.75 TL

Ata ekmeği 400 gr. 4.50 TL 5.50 TL

Tam buğday 200 gr. 3.75 TL 5.00 TL

Köy ekmeği 200 gr. 3.75 TL 5.00 TL .

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