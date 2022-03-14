Ankara'da ekmeğe ne kadar zam geldi? Ankara'da ekmek ne kadar oldu? Ekmek kaç TL ne kadar!

Ankara Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı. Ankara'da ekmek fiyatlarına zam geldi. 2 lira 25 kuruş olan 200 gram ekmek 2 lira 75 kuruştan satılacak. Ankara'da ekmeğe ne kadar zam geldi? Ankara'da ekmek ne kadar oldu? Ekmek kaç TL ne kadar!