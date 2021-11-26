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TIMETURK / GENEL / Ankara'da EGO otobüs ücretine zam mı geldi? Ankara EGO Tam Ankakart otobüs ücreti ne kadar oldu?

Ankara'da EGO otobüs ücretine zam mı geldi? Ankara EGO Tam Ankakart otobüs ücreti ne kadar oldu?

Ankara'da EGO otobüs ücretine zam mı geldi? Ankara EGO Tam Ankakart otobüs ücreti ne kadar oldu? Ankara'da EGO ücretlerine zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 'zam kaçınılmaz olmuştur' denildi. Ankaralılar zam haberinin ardından otobüs, metro ücretlerinin öğrenci, tam ve indirimli ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte Ankara'da toplu taşımaya gelen zamlar sonrası oluşan yeni fiyatlar...

47 Dakika Önce
2021-11-26 11:38:52
Ankara'da EGO otobüs ücretine zam mı geldi? Ankara EGO Tam Ankakart otobüs ücreti ne kadar oldu?

Ankara'da EGO otobüs ücretine zam mı geldi? Ankara EGO Tam Ankakart otobüs ücreti ne kadar oldu? Ankara'da EGO ücretlerine zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "zam kaçınılmaz olmuştur" denildi. Ankaralılar zam haberinin ardından otobüs, metro ücretlerinin öğrenci, tam ve indirimli ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte Ankara'da toplu taşımaya gelen zamlar sonrası oluşan yeni fiyatlar...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü yaptığı duyuru ile kentte EGO ulaşımlarına zam geldiğini açıkladı. EGO yaptığı açıklamada şunları ifade etti: Son dönemde yaşanan kur artışlarının, alınan otobüsler dolayısıyla, EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesine maliyet etkisi 290 milyon liranın üzerinde olmuştu.

Ankara'da EGO otobüs ücretine zam mı geldi?

Bunun yanı sıra mazot, doğalgaz, elektrik, yedek parça, personel giderleri gibi maliyet unsurlarında 2019-2021 döneminde yüzde 77,60 oranında artış yaşanmıştır. Aynı artış oranı 2017-2021 dönemi için yüzde 188,60 olarak gerçekleşmiştir. En son bilet zammı 02.09.2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu zam oranı belirlenirken bir önceki zammın yapıldığı 2017 yılından itibaren gerçekleşen maliyet artışlarının çok altında bir oran olan yüzde 30 belirlenmiş, indirimli ve öğrenci bilet ücretlerine ise zam yapılmamıştır.

Ankara EGO Tam Ankakart otobüs ücreti ne kadar oldu?

Yapılan açıklamaya göre ulaşım ücretlerine yüzde 30 zam geldi. Aylık ortalama 100 lira ulaşıma harcayan Ankaralı artık 130 lira harcayacak.

Tam Ankakart geçiş ücreti ne kadar?

AKILLI KART (ANKAKART) BİR BİNİŞ ÜCRETİ TAM 3,25 TL

AKILLI KART (ANKAKART) BİR BİNİŞ ÜCRETİ TAM AKTARMA 1,60 TL

AKILLI KART (ANKAKART) BİR BİNİŞ ÜCRETİ TAM İNDİRİMLİ 1,75 TL

AKILLI KART (ANKAKART) BİR BİNİŞ ÜCRETİ TAM İNDİRİMLİ AKTARMA 0.75 TL

Tam Ankarakartlarda 75 dakikalık süre içerisinde (istisnai hatlar hariç) en fazla 2 defa transfer imkanı sağlanmıştır, transfer ücreti 1,60 TL'dir. EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik, Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO'larda geçerlidir.

Ankara öğrenci aylık ücretine zam geldi mi?

Yapılan açıklamaya göre Ankara'da indirimli kartlara ve öğrenci kart ücretlerine zam gelmedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur YAVAŞ'ın öğrencilerimize destek sağlamak amacıyla başlattığı, Aktif Öğrenci (İndirimli) Ankarakart'lara uygulanan abonman uygulaması, 18.10.2019 tarih ve 2019/87 E. sayılı UKOME Kararı ile başlatılmıştır.

Öğrenci Abonman uygulaması, 60 TL karşılığında 200 biniş hakkı verir. Yapıldığı tarihten itibaren 30 gün geçerlidir ve bir sonraki ayın aynı günü, aynı saatte sona erer.

Abonman uygulaması şehir içi hizmet veren EGO, Özel Halk Otobüsleri (ÖHO), Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA), Metro, Ankaray ve Teleferik'te geçerlidir (Tam Ankarakart 3,25 TL, Öğrenci Ankarakart 1,75 TL olarak uygulanan). Fiyat tarifesi farklı olan dış ilçe ve mahallelere hizmet veren EGO, ÖHO, ÖTA'larda geçerli değildir (Şehir içi ücret tarifesinden farklı tarife ile uygulanan). Bu hatlarda belirlenen ücret tarifesi üzerinden kullanılan Ankarakart bakiyesinden tahsil edilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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