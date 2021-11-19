Ankara'da bina neden çöktü? Ankara'da binadaki patlamanın nedeni, sebebi ne? 18 Kasım gecesi Ankara'da bir binada şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada göçük oluştu ve ne yazık ki göçük altında kalan baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti. Türkiye'yi üzen olayın neden yaşandığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzmanlar 'Ankara'da binada neden patlama oldu, patlamanın nedeni ne?' sorularına yanıt bulmak için geniş çaplı araştırmalarına devam ediyor. Patlamanın doğalgaz ve LPG sisteminden kaynaklanmış olduğu tahmin ediliyor.

Ankara'da bina neden çöktü? Ankara'da binadaki patlamanın nedeni, sebebi ne? Ankara'da binada neden patlama oldu? Ankara'da dün gece korkunç bir patlama yaşandı. Şiddetli patlama ile bir bina yerle bir oldu. Gçük altında insanların kaldığı hihbarı sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin detaylı çalışması sonucu göçük altında kalanlar çıkartıldı. Ancak ne yazık ki patlamada iki kişinin öldüğü bilgisi verildi. Patlama sonucu çöken binada baba ile kızı malesef hayatını kaybetti. 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ankara'da bina neden çöktü? Ankara'da binadaki patlamanın nedeni, sebebi ne?

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada şiddetli patlama meydana geldi ve binada göçükler oluştu. AFAD ve itfaiye ekipleri arama köpekleri ile göçükte arama-kurtarma çalışması yaptı. Olay ile ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer patlamanın LPG ve Doğalgaz kaynaklı olabileceğini dile getirdi.

Ankara'da binada neden patlama oldu?

Binadaki patlamanın doğalgaz sızıntısı sebebiyle olup olmadığı sorulan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Binada hem doğalgaz sistemi var hem de LPG kullanılıyor. Hangisinden kaynaklandığı ancak teknik incelemeden sonra anlaşılacak" açıklamasında bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Savcılıktan yapılan açıklamada, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"Kentsel dönüşüm çalışmaları durduurldu"

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın gerçekleştiği Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binanın bulunduğu bölgede basın mensuplarına açıklama yaptı. 60 yıllık binanın kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu vurgulayan Şahin, bir soru üzerine şunları söyledi:

"Binada toplamda 11 daire var. Bu dairelerin bir kısmı boş, bir kısmında ikamet ediliyor. Yine belediye başkanımızın da söylediği gibi bu alan kentsel dönüşüme tabi tutulabilir alan ama maalesef kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar bir sivil toplum kuruluşumuz tarafından mahkemeye götürüldüğü için çalışmaları durdurulan bir alan. Belediyemiz yine hukuki mücadelesini devam ettiriyor, inşallah buralarda en kısa zamanda kentsel dönüşüm sağlanarak vatandaşlarımızın daha güvenli binalarda oturması temin edilecek. Bina ruhsatlı, iskanı olan bir bina ama eski bir bina, eski yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapıldığı için kentsel dönüşüme tabi olan alanlardan biri."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.