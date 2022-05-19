Ankara'da 19 Mayıs'ta EGO otobüsleri ücretsiz mi? Ankara'da bugün (19 Mayıs) belediye otobüsleri ve metro bedava mı? Ankara'da saat kaça kadar otobüsler ücretsiz?

Ankara'da 19 Mayıs'ta EGO otobüsleri ücretsiz mi? Ankara'da bugün belediye otobüsleri ve metro bedava mı? Ankara'da 19 Mayıs'ta saat kaça kadar otobüsler ücretsiz? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pek çok ilimizde milli bayram olması nedeniyle belediye otobüsleri ve toplu taşıma sitemi vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Ankara'da yaşayanlar kentlerinde EGO otobüslerinin ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu merak ediyor.

Ankara'da 19 Mayıs'ta EGO otobüsleri ücretsiz mi? Ankara'da bugün belediye otobüsleri ve metro bedava mı? Ankara'da 19 Mayıs'ta saat kaça kadar otobüsler ücretsiz? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pek çok ilimizde milli bayram olması nedeniyle belediye otobüsleri ve toplu taşıma sitemi vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Ankara'da yaşayanlar kentlerinde EGO otobüslerinin ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu merak ediyor.

Ankara'da yaşayanlar 19 Mayıs'ta resmi tatilin de fırsatını bilerek kent gezintisine çıkmak istiyor. Anakara'da şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar 19 Mayıs'ta Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor. İnternette sıkça araştırılan soruya EGO'dan yanıt geldi.

Ankara'da 19 Mayıs'ta EGO otobüsleri ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir.

Ankara'da bugün belediye otobüsleri ve metro bedava mı?

Ankara'da 19 Mayıs 2022'de belediyeye ait toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamada 19 Mayıs'ta Ankara'da otobüs, metro ve Ankaray'ın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Ankara'da 19 Mayıs'ta saat kaça kadar otobüsler ücretsiz?

EGO Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” kararı gereği vatandaşlarımız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir."

19 Mayıs'ta Başkentray ücrersiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankaray'ın (başkentray) 19 Mayıs'ta ücretsiz olacağını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir."