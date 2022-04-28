Ankara bayram ezanı kaçta okunacak? Ankara 2022 Ramazan bayramı namazı saat kaçta? Ankara'da bayram namazı kaçta kılınacak? 2022 yılı Ramazan bayramına sayılı saatler kala vatandaşlar bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Ankara'da yaşayanlar da bayram namazı ezanının ne zaman okunacağı merak ediliyor. 2 Mayıs Pazartesi günü tüm camilerde kılınacak olan bayram namazı saatleri Diyanet tarafından duyuruldu.

Ankara bayram ezanı kaçta okunacak? Ankara 2022 Ramazan bayramı namazı saat kaçta? Ankara'da bayram namazı kaçta kılınacak? 2022 yılı Ramazan bayramına sayılı saatler kala vatandaşlar bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Ankara'da yaşayanlar da bayram namazı ezanının ne zaman okunacağı merak ediliyor. 2 Mayıs Pazartesi günü tüm camilerde kılınacak olan bayram namazı saatleri Diyanet tarafından duyuruldu.

Ramazan bayramı arifesinde vatandaşla yarın kılınaca bayram namazı için alarmlarını kurmaya başladı. Ramazan bayramı namazını kaçırmak istemeyenler şimdiden namaz saatlerini araştırmaya başladı. Ankara'da da yüz binlerce kişi bayram namazı için camileri dolduracak. Peki Ankara'da bayram namazı sat kaçta?

Ankara bayram ezanı kaçta okunacak?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar bayram namazı için camileri dolduracak. Başkentte bayram namazı saati 06:20 olarak açıklandı. Ankara'da bayram namazını kaçırmak istemeyenler saat 06.20'de camilerde yerini almalıdır. Bayram namazı belirtilen saatlerin dışına bir miktar sarkabiliyor.

Ankara 2022 Ramazan bayramı namazı saat kaçta?

2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı 2 Mayıs'ta Ramazan bayramı ile sona erecek. Ramazan bayramı namazı saati Ankara'da 06:34 olarak açıklandı.

Bayram namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Kadınlar bayram namazı ile sorumlu mudur?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

Erkeklerin kolu kıvrık veya kısa kollu gömlek ile namaz kılmaları caiz midir?

Namaz kılan kimse, mânen, Yüce Allah'ın huzuruna çıkmaktadır. Bu sebeple, kılık kıyafeti düzgün olmalıdır. Eskiden kolları sıvamak kibir alameti sayıldığı için, kolu kıvrık namaz kılmak mekruh kabul edilmiştir (el-Fetâva'l-Hindiye, I, 118). Ancak günümüzde böyle bir algı söz konusu değildir. Öte yandan erkeklerin, kısa kollu gömlekle de namaz kılmalarında bir sakınca yoktur. Çünkü bu tutum da, kolları kıvırıp sıvamakta olduğu gibi yadırganacak bir durum olmaktan çıkmıştır.

Namaz hangi hâllerde bozulabilir?

Namazı, mazeretsiz bozmak haramdır. Ancak bazı durumlarda namazı bozmak vacip, bazı durumlarda mubah, bazen de müstehap olur. İnsan canına yönelik bir tehlike karşısında; mesela saldırıya uğrayan, ateşe, suya düşen bir insanın yardım istemesi hâlinde ona yardım etmek maksadıyla namazı bozmak vacip olur. Bir malın telef olmasını, çalınmasını önlemek gayesiyle namazı bozmak mubahtır. Tek başına namaz kılan bir kişinin, cemaatle namaz kılmanın faziletini kazanmak için namazı keserek farza yetişmesi ise müstehaptır (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 504-505).

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