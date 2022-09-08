Ankara Akşam Ezanı Saat Kaçta? Ankara Ezan Vakitleri
Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan illerinden Ankara, vatandaşları tarafından en çok araştırılan sorular Ankara ezan vakti nedir? sorusu merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detayların cevaplayacağız. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-08 16:36:27
Ankara 7 Günlük Ezan Vakti
Türkiye'nin başkenti Ankara ili bir haftalık ezan vakitlerinin ne olduğuna değineceğiz.
Ankara ili 7 günlük ezan vakitleri şu şekildedir:
|
Vakitler
|
İmsak
|
Güneş
|
Öğle
|
İkindi
|
Akşam
|
Yatsı
|
08.09.2022
|
04:49
|
06:16
|
12:51
|
16:27
|
19:17
|
20:38
|
09.09.2022
|
04:50
|
06:17
|
12:51
|
16:26
|
19:16
|
20:36
|
10.09.2022
|
04:52
|
06:18
|
12:51
|
16:25
|
19:14
|
20:34
|
11.09.2022
|
04:53
|
06:18
|
12:50
|
16:24
|
19:12
|
20:33
|
12.09.2022
|
04:54
|
06:19
|
12:50
|
16:23
|
19:11
|
20:31
|
13.09.2022
|
04:55
|
06:20
|
12:50
|
16:22
|
19:09
|
20:29
|
14.09.2022
|
04:56
|
06:21
|
12:49
|
16:21
|
19:07
|
20:27
Ankara 1 Aylık Namaz Vakitleri
|
Vakitler
|
İmsak
|
Güneş
|
Öğle
|
İkindi
|
Akşam
|
Yatsı
|
08.09.2022
|
04:49
|
06:16
|
12:51
|
16:27
|
19:17
|
20:38
|
09.09.2022
|
04:50
|
06:17
|
12:51
|
16:26
|
19:16
|
20:36
|
10.09.2022
|
04:52
|
06:18
|
12:51
|
16:25
|
19:14
|
20:34
|
11.09.2022
|
04:53
|
06:18
|
12:50
|
16:24
|
19:12
|
20:33
|
12.09.2022
|
04:54
|
06:19
|
12:50
|
16:23
|
19:11
|
20:31
|
13.09.2022
|
04:55
|
06:20
|
12:50
|
16:22
|
19:09
|
20:29
|
14.09.2022
|
04:56
|
06:21
|
12:49
|
16:21
|
19:07
|
20:27
|
15.09.2022
|
04:57
|
06:22
|
12:49
|
16:20
|
19:06
|
20:25
|
16.09.2022
|
04:58
|
06:23
|
12:49
|
16:19
|
19:04
|
20:23
|
17.09.2022
|
05:00
|
06:24
|
12:48
|
16:18
|
19:03
|
20:22
|
18.09.2022
|
05:01
|
06:25
|
12:48
|
16:17
|
19:01
|
20:20
|
19.09.2022
|
05:02
|
06:26
|
12:48
|
16:15
|
18:59
|
20:18
|
20.09.2022
|
05:03
|
06:27
|
12:47
|
16:14
|
18:58
|
20:16
|
21.09.2022
|
05:04
|
06:28
|
12:47
|
16:13
|
18:56
|
20:14
|
22.09.2022
|
05:05
|
06:29
|
12:47
|
16:12
|
18:54
|
20:13
|
23.09.2022
|
05:06
|
06:30
|
12:46
|
16:11
|
18:53
|
20:11
|
24.09.2022
|
05:07
|
06:31
|
12:46
|
16:10
|
18:51
|
20:09
|
25.09.2022
|
05:08
|
06:32
|
12:45
|
16:09
|
18:49
|
20:07
|
26.09.2022
|
05:09
|
06:33
|
12:45
|
16:08
|
18:48
|
20:06
|
27.09.2022
|
05:10
|
06:34
|
12:45
|
16:06
|
18:46
|
20:04
|
28.09.2022
|
05:11
|
06:35
|
12:44
|
16:05
|
18:44
|
20:02
|
29.09.2022
|
05:12
|
06:36
|
12:44
|
16:04
|
18:43
|
20:00
|
30.09.2022
|
05:13
|
06:36
|
12:44
|
16:03
|
18:41
|
19:59
|
01.10.2022
|
05:14
|
06:37
|
12:43
|
16:02
|
18:39
|
19:57
|
02.10.2022
|
05:16
|
06:38
|
12:43
|
16:01
|
18:38
|
19:55
|
03.10.2022
|
05:17
|
06:39
|
12:43
|
15:59
|
18:36
|
19:54
|
04.10.2022
|
05:18
|
06:40
|
12:42
|
15:58
|
18:35
|
19:52
|
05.10.2022
|
05:19
|
06:41
|
12:42
|
15:57
|
18:33
|
19:51
|
06.10.2022
|
05:20
|
06:42
|
12:42
|
15:56
|
18:31
|
19:49
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