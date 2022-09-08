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TIMETURK / GENEL / Ankara Akşam Ezanı Saat Kaçta? Ankara Ezan Vakitleri

Ankara Akşam Ezanı Saat Kaçta? Ankara Ezan Vakitleri

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan illerinden Ankara, vatandaşları tarafından en çok araştırılan sorular Ankara ezan vakti nedir? sorusu merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detayların cevaplayacağız. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

15 Dakika Önce
2022-09-08 16:36:27
Ankara Akşam Ezanı Saat Kaçta? Ankara Ezan Vakitleri

Ankara 7 Günlük Ezan Vakti

Türkiye'nin başkenti Ankara ili bir haftalık ezan vakitlerinin ne olduğuna değineceğiz.

Ankara ili 7 günlük ezan vakitleri şu şekildedir:

Vakitler

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

08.09.2022

04:49

06:16

12:51

16:27

19:17

20:38

09.09.2022

04:50

06:17

12:51

16:26

19:16

20:36

10.09.2022

04:52

06:18

12:51

16:25

19:14

20:34

11.09.2022

04:53

06:18

12:50

16:24

19:12

20:33

12.09.2022

04:54

06:19

12:50

16:23

19:11

20:31

13.09.2022

04:55

06:20

12:50

16:22

19:09

20:29

14.09.2022

04:56

06:21

12:49

16:21

19:07

20:27

Ankara 1 Aylık Namaz Vakitleri

Vakitler

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

08.09.2022

04:49

06:16

12:51

16:27

19:17

20:38

09.09.2022

04:50

06:17

12:51

16:26

19:16

20:36

10.09.2022

04:52

06:18

12:51

16:25

19:14

20:34

11.09.2022

04:53

06:18

12:50

16:24

19:12

20:33

12.09.2022

04:54

06:19

12:50

16:23

19:11

20:31

13.09.2022

04:55

06:20

12:50

16:22

19:09

20:29

14.09.2022

04:56

06:21

12:49

16:21

19:07

20:27

15.09.2022

04:57

06:22

12:49

16:20

19:06

20:25

16.09.2022

04:58

06:23

12:49

16:19

19:04

20:23

17.09.2022

05:00

06:24

12:48

16:18

19:03

20:22

18.09.2022

05:01

06:25

12:48

16:17

19:01

20:20

19.09.2022

05:02

06:26

12:48

16:15

18:59

20:18

20.09.2022

05:03

06:27

12:47

16:14

18:58

20:16

21.09.2022

05:04

06:28

12:47

16:13

18:56

20:14

22.09.2022

05:05

06:29

12:47

16:12

18:54

20:13

23.09.2022

05:06

06:30

12:46

16:11

18:53

20:11

24.09.2022

05:07

06:31

12:46

16:10

18:51

20:09

25.09.2022

05:08

06:32

12:45

16:09

18:49

20:07

26.09.2022

05:09

06:33

12:45

16:08

18:48

20:06

27.09.2022

05:10

06:34

12:45

16:06

18:46

20:04

28.09.2022

05:11

06:35

12:44

16:05

18:44

20:02

29.09.2022

05:12

06:36

12:44

16:04

18:43

20:00

30.09.2022

05:13

06:36

12:44

16:03

18:41

19:59

01.10.2022

05:14

06:37

12:43

16:02

18:39

19:57

02.10.2022

05:16

06:38

12:43

16:01

18:38

19:55

03.10.2022

05:17

06:39

12:43

15:59

18:36

19:54

04.10.2022

05:18

06:40

12:42

15:58

18:35

19:52

05.10.2022

05:19

06:41

12:42

15:57

18:33

19:51

06.10.2022

05:20

06:42

12:42

15:56

18:31

19:49

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