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TIMETURK / GENEL / Ankara AKM Millet Bahçesi nerede? Ankara AKM Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?

Ankara AKM Millet Bahçesi nerede? Ankara AKM Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?

Ankara AKM Millet Bahçesi nerede? Ankara AKM Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan'ın açtığı millet bahçesi Ankaralıların rahat nefes alması için bir kaçış noktası olacak. Sosyal imkanlarla da donatılan Ankara AKM Millet Bahçesi'nin nerede olduğu Ankaralılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Ankara AKM Millet Bahçesi'ne ilişkin detaylar...

2 Saat Önce
2021-10-28 14:48:36
Ankara AKM Millet Bahçesi nerede? Ankara AKM Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?

Ankara AKM Millet Bahçesi nerede? Ankara AKM Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan'ın açtığı millet bahçesi Ankaralıların rahat nefes alması için bir kaçış noktası olacak. Sosyal imkanlarla da donatılan Ankara AKM Millet Bahçesi'nin nerede olduğu Ankaralılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Ankara AKM Millet Bahçesi'ne ilişkin detaylar...

Ankara AKM Millet Bahçesi nerede? 

Ankara AKM Millet Bahçesi Ankaralıların nefes alabilmek için kaçış güzergahı olacak. Ankara AKM Millet Bahçesi'nin nerede olduğunu merak eden Ankaralılar Ankara AKM Millet Bahçesi nerede? sorusunu soruyor.  Ankara AKM Millet Bahçesi Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alıyor. Atatürk Orman Çiftliği'yle başlayor ve Ankara Hergelen Meydanı'na kadar uzanıyor.

ankara_millet_bahçesi

Erdoğan açıklamasında şunları dile getirdi:

-Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına erken bir armağan olarak gördüğümüz bu eser şehircilik kültürümüzü yaşatacak örnek bir projedir.

-Toplamda 700 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruldu.

-Millet Bahçemizde içinde binlerce kitabı olan bir millet kıraathanesi olacak. Evlatlarımız yeşillikler arasında kuş sesleri eşliğinde ders çalışıp kitaplarını okuyabilecekler. Tohum merkezi, binicilik, oyun alanları ve bisiklet parkı gibi bölümler de Millet Bahçemiz içinde yer alıyor. Konferans salonu olduğu kültür merkezi bulunuyor.

-6 duraklı tramvay hattı sayesinde vatandaşlarımız araçlarını park ettikten sonra bahçede rahatça dolaşabilecekler.

-Özel günlerimizi bayram törenlerini buradaki alanda gerçekleştireceğiz.

-4 gün boyunca burada konserler söyleşiler yapılacak. At binme uçurtma uçurma gibi etkinliklerle burası adeta bir festival alanına dönüşecektir.

-Ankara'dan yükselen iklim dostluğu, kalkınma güneşi ülkemizin 81 vilayetini kuşatacaktır.

-İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır.

-404 Millet Bahçemizin 111'ini tamamladık. Ankara'ya 4 milyon 200 bin metrekare büyüklüğünde 21 Millet Bahçesi yapıyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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