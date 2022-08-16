Anıl Karadan: Çeşme’nin ismini tüm Dünya duymalı!

Uzun süredir Çeşme’de yaşayan ve Alaçatı’da turizme kazandırdığı işletmeleri ile adından çokça söz ettiren iş insanı Anıl Karadan, “Çeşme ve Alaçatı markasına katkılar sunmak benim için bir onur. Bu bağlamda da Çeşme’mizin hem doğal güzelliklerini tanıtmak, hem de asırlık tarihi ve binalarına uygun işletmeleri ile bunu çok fazlası ile hak ediyor” diyor.

Bankacılık mezunu olan ve sektörde bir süre çalıştıktan sonra iş dünyasına atılım yapan genç girişimci Anıl Karadan, sosyal medya ve pazarlama alanında ‘Posityone' markası ile hizmet vermeye devam ediyor.

Bu yıl otelcilik alanında yatırım yapan ve ilerleme kaydederek kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeyen Anıl Karadan, aynı zamanda bir diğer işletmesi olan “THE SMALL STREET pub ile” mahalle bar anlayışından vazgeçmek istemiyor. Sıcak ve samimi bir stil ile sabahın ilk ışıklarına kadar hizmetini sürdürüyor.

“Turizm ve hizmet sektöründe Türkiye artık güçlü bir marka. En kıymetli parçalarından biri de Çeşme. Alaçatı'da tarihi sokakları, Ovacık'ın kavun ve enginarı ile bir çok kültürü barındıran bu toprakların güçlenmesine katkılar sunmak istiyorum. Ekibimle çalışmalara başladık bile. Fark yaratacak fikirlerimi hayata geçirmek istiyorum.” .