Anayasanın ilk 4 maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi neden değiştirilmez?

Anayasanın özellikle son yıllarda gündemde olan ve değiştirilemeyen ilk dört maddesi kimileri için kağıt üzerinde yapılabilecek basit bir değişiklikken kimileri için devletimizin temel yapı taşıdır. İşte, Anayasanın ilk 4 maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi neden değişmez? sorusunun cevabı...

Anayasa, başta hukuk olmak üzere birçok alanda bir ülkenin işleyişini belirleyen temel kurallardır. Ülkemizde bugüne kadar 4 farklı anayasa uygulanmış ve bu anayasalar üzerinde birçok değişiklik yapılmıştır. Ancak bugün yürürlükte olan 1982 Anayasası'nın ilk dört maddesi değiştirilemez, hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Anayasanın ilk üç maddesi devletin şekli, cumhuriyetin özellikleri ve devletin bütünlüğü ile ilgilidir. Dördüncü makale bu ilk üç maddeyi özetlemekte ve bu maddelerin değiştirilemeyeceğini hatırlatmaktadır. Peki neden anayasanın ilk dört maddesi değiştirilemiyor?

Anayasanın ilk 4 maddesi nedir?