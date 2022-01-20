Anayasa üyeliğine seçilen Kenan Yaşar kimdir? Nereli?

TBMM Genel Kurulunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar seçildi. Peki Kenan Yaşar kimdir?

Türkiye Barolar Birliği'nde yapılan ve 82 baro başkanının oy kullandığı seçim sonucunda 27 adaydan 3'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. 2010 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen ve yaş haddinden emekli olan Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine Kenan Yaşar geçti. Peki Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar kimdir?

KENAN YAŞAR KİMDİR?

Kenan Yaşar, 1971 yılında Çorum Mecitözü'de hayata gözlerini açtı. Yaşar, aslen Selanik göçmenidir.

İlk, orta ve lise öğrenimi İskilip'te tamamladı. Lise yıllarında şiir ve edebiyata ilgi duydu. Çok sayıda şiiri bulunan Kenan Yaşar, bir dönem 'Aşkın -e Hali' adlı edebiyat dergisi çıkarmıştır. Önlisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tapu Kadastro bölümünde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılından Çorum Barosuna kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başladı. Çorum Barosu'nda genel sekreter olarak görev aldı.

2018-2022 seneleri arasında Çorum Baro Başkanlığı yaptı.

19 Ocak 2022'de Meclis'te yapılan oylamada Kenan Yaşar'a 282, Bilal'e 104 ve Göğebakan'a ise 25 oy çıktı ve Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen isim oldu. .